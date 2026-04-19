Aplausos dos jogadores após a partida entre lendas de México e Brasil - Carl de Souza / AFP

Aplausos dos jogadores após a partida entre lendas de México e BrasilCarl de Souza / AFP

Publicado 19/04/2026 23:30

Em uma partida festiva neste domingo (19), o Brasil Legends perdeu para o México por 3 a 2 no Estádio Azteca, batizado agora de Banorte, na Cidade do México. Adriano e Kaká marcaram para a Seleção.

O responsável por abrir o placar foi o Adriano, que encobriu o goleiro aos 16 minutos do primeiro tempo. O empate veio logo na sequência, com Luis Hernández, que também esbanjou categoria ao mandar a bola por cima de Julio Cesar.

Aos 34 do primeiro tempo, Kaká fez boa jogada individual para recolocar o Brasil em vantagem. Na comemoração, simulou um arremesso, em homenagem a Oscar Schmidt, lenda do basquete que morreu na sexta-feira (17).

Pouco antes do intervalo, após cobrança de escanteio, Oribe Peralta conseguiu o desvio e deixou tudo igual aos 41 minutos. Já aos 23 da etapa complementar, ele apareceu novamente, agora para encobrir o goleiro Gomes e virar a partida para o México.