Adson é atacante do Vasco - Reprodução/YouTube VascoTV

Adson é atacante do VascoReprodução/YouTube VascoTV

Publicado 19/04/2026 20:15

Rio - Um dos destaques da vitória do Vasco sobre o São Paulo por 2 a 1 em São Januário, na noite de sábado (18), foi Adson. Ele entrou no retorno do intervalo e no crescimento do time na segunda etapa. Em entrevista na zona mista, o atacante foi perguntado se acredita que, depois da partida, pode ganhar a vaga de titular.

"Para ser bem sincero, não me preocupo muito com isso. Estou aqui para ajudar o Vasco, ajudar o professor Renato. Se ele achar que eu tenho que entrar cinco minutos, vou dar o meu máximo. Se achar que eu tenho que entrar 45 ou de titular, vou dar meu máximo. Não vou mudar minha forma de jogar. Fico muito feliz de estar entrando nesses jogos e ajudando o time, mas mais feliz ainda com a vitória, era muito importante hoje", disse Adson.

O Vasco viu o São Paulo sair na frente, com Luciano, no primeiro tempo. Já na etapa complementar, Puma marcou de pênalti para deixar tudo igual e Andrés Gómez anotou o gol da virada.

"A gente não pode dar mole no Campeonato Brasileiro, principalmente jogos em casa. Contamos com o apoio muito forte da nossa torcida. A gente é muito forte aqui em São Januário. Como eu disse, jogos assim temos que saber jogar, saber sofrer. Quando tiver oportunidade, saber concluir", afirmou o atacante.

Com o resultado, o Vasco encerrou uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer na temporada. A última havia sido no dia 22 de março, quando bateu o Grêmio por 2 a 1, em São Januário. Durante o jejum de triunfos, o time disputou partidas pelo Brasileirão e pela Sul-Americana.