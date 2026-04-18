Vasco homenageou Roberto DinamiteDikran Sahagian | Vasco da Gama
A homenagem ao #MaiorDeTodos através de sua família. #VascoDaGama pic.twitter.com/8sBtdKUYJS— Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2026
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Uma noite de homenagens a Roberto Dinamite em todos os detalhes!
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Flâmula e faixa.— Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2026
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