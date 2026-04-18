Vasco homenageou Roberto Dinamite - Dikran Sahagian | Vasco da Gama

Vasco homenageou Roberto DinamiteDikran Sahagian | Vasco da Gama

Publicado 18/04/2026 18:50 | Atualizado 18/04/2026 19:49

Rio - O pré-jogo de Vasco x São Paulo na noite deste sábado (18), em São Januário, foi marcado por homenagens ao ídolo Roberto Dinamite. O maior ídolo da história do clube completaria 72 anos no dia 13 de abril.

Antes da bola rolar, familiares de Roberto receberam uma camisa 10 do Vasco enquadrada com o nome 'Dinamite'. Eles posaram para a foto perto da estátua do ex-jogador.

O Cruz-Maltino divulgou imagens da bandeira do escanteio. De um lado está um desenho do ídolo. Do outro, a seguinte frase: "O maior artilheiro de São Januário, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, da Seleção Brasileira na Copa de 1978 e autor de 193 gols no Maracanã".





Uma noite de homenagens a Roberto Dinamite em todos os detalhes!



: Matheus Lima | #VascoDaGama#VASxSAO#Brasileirão2026 pic.twitter.com/z3XR5MKWgM — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2026

A flamula e a faixa de capitão também levam homenagens a Roberto Dinamite.

Vasco e São Paulo medem forças neste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.