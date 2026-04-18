Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 18/04/2026 15:56

Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o São Paulo, neste sábado (18). A bola vai rolar às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade é o retorno de Barros, meio-campista que foi desfalque na derrota para o Audax Italiano (CHI), pela Sul-Americana, por uma entorse no tornozelo direito. Puma Rodríguez, que cumpriu suspensão no empate com o Remo, estará à disposição.

Por outro lado, Saldivia não poderá atuar devido ao terceiro cartão amarelo. Assim, Carlos Cuesta deve assumir a vaga entre os titulares.

Sob o comando de Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino espera dar fim ao jejum de cinco jogos sem vencer. Além disso, quer ganhar para se aproximar do bloco de cima na tabela. Neste momento, soma 13 pontos e ocupa a 13ª posição.

Os relacionados do Vasco

. Goleiros: Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

. Defensores: Cuesta, Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Robert Renan;

. Meio-campistas: Barros, Hugo Moura, JP, Matheus França, Rojas, Tchê Tchê e Thiago Mendes;

. Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, Marino, Nuno Moreira e Spinelli.