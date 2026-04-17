Cauan Barros em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cauan Barros em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/04/2026 10:15

Rio — O volante Cauan Barros voltou a treinar e deve ser relacionado para a partida contra o São Paulo, de acordo com o "Lance!". O jogador se lesionou durante o jogo contra o Remo, no último dia 11 de abril, e ficou de fora contra o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana, mas já se recuperou das dores.



Com isso, o técnico Renato Gaúcho terá uma nova opção para o meio de campo. O treinador tem utilizado o atleta com frequência, revezando ele com Thiago Mendes e Tchê Tchê.

Barros tem 21 anos. Cria da base do Vasco, ele subiu aos profissionais em 2023 e já foi emprestado para o Amazonas e o América-MG. O jogador acumula seis gols pelo clube em 57 partidas.

A partida contra o São Paulo será neste sábado (18), às 18h30, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.