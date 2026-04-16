Robert Arboleda durante treinamento no São Paulo - Erico Leonan / São Paulo FC

Robert Arboleda durante treinamento no São PauloErico Leonan / São Paulo FC

Publicado 16/04/2026 15:09





O zagueiro não comparece aos treinamentos desde o dia 3 de abril, quando desapareceu após o clube paulista recusar abrir negociações com o Vasco e o Internacional, que fizeram sondagens, de acordo com a 'ESPN'. O São Paulo já enviou duas notificações formais ao atleta, mas não obteve respostas consideradas plausíveis. Para garantir total segurança jurídica na rescisão unilateral, a diretoria pretende aguardar o sumiço completar 30 dias antes de formalizar o pedido à Fifa.

Rio - O desfecho do imbróglio entre São Paulo e Arboleda parece cada vez mais distante de um acordo amigável, segundo informações do 'ge'. O zagueiro equatoriano, que havia prometido se reapresentar no CT da Barra Funda nesta última quarta-feira (15) para discutir o encerramento de seu vínculo, voltou a descumprir o combinado e segue sem dar justificativas oficiais ao clube. O Tricolor Paulista, com isso, endureceu a postura e já prepara os trâmites para a rescisão por justa causa.O zagueiro não comparece aos treinamentos desde o dia 3 de abril, quandoe o Internacional, que fizeram sondagens, de acordo com a 'ESPN'. O São Paulo já enviou duas notificações formais ao atleta, mas não obteve respostas consideradas plausíveis. Para garantir total segurança jurídica na rescisão unilateral, a diretoria pretende aguardar o sumiço completar 30 dias antes de formalizar o pedido à Fifa.

o Tricolor planeja exigir o pagamento integral da multa rescisória, estipulada em 100 milhões de euros (R$ 600 milhões) para times estrangeiros e R$ 300 milhões para o mercado nacional. A situação, no entanto, impõe um alto risco financeiro:, estipulada em 100 milhões de euros (R$ 600 milhões) para times estrangeiros e R$ 300 milhões para o mercado nacional.

Apesar da cobrança recair primeiro sobre o jogador, o clube que o contratar nos próximos 30 meses corre o risco de se tornar devedor solidário, assumindo a responsabilidade pela dívida.



Contratado em 2017, Arboleda era o jogador mais longevo do atual elenco tricolor. Ao longo de quase uma década no Morumbi, o zagueiro acumulou 359 jogos, 24 gols e seis assistências, marcas que o consolidaram como uma das referências técnicas da equipe nos últimos anos.

