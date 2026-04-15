Renato Gaúcho, técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho, técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/04/2026 10:21 | Atualizado 15/04/2026 11:03





Em duas dessas partidas, no entanto, o treinador apostou em times mistos ou reservas, ambas pelo torneio continental. Já no Campeonato Brasileiro, o time ficou na igualdade contra o Coritiba e o Remo e perdeu para o Botafogo, os três confrontos com gols sofridos de bola aérea nos últimos minutos.



Apesar dos recentes resultados negativos, em entrevista coletiva, Renato Gaúcho destacou a melhora na pontuação do time no Brasileirão desde a sua chegada e ressaltou que a competição nacional seguirá sendo a prioridade. Rio — O Vasco chegou ao quinto jogo sem vitória após perder para o Audax Italiano por 2 a 1 , nesta terça-feira (14), em São Januário, pela Copa Sul-Americana. Neste período, o Cruz-Maltino totaliza duas derrotas e três empates. A equipe de Renato Gaúcho venceu pela última vez contra o Grêmio, no último dia 22 de março.Em duas dessas partidas, no entanto, o treinador apostou em times mistos ou reservas, ambas pelo torneio continental. Já no Campeonato Brasileiro, o time ficou na igualdade contra o Coritiba e o Remo e perdeu para o Botafogo, os três confrontos com gols sofridos de bola aérea nos últimos minutos.Apesar dos recentes resultados negativos, em entrevista coletiva, Renato Gaúcho destacou a melhora na pontuação do time no Brasileirão desde a sua chegada e ressaltou que a competição nacional seguirá sendo a prioridade.

"Se for ver no Brasileiro, por exemplo, eu disputei 21 pontos com esse grupo aqui, nós ganhamos 12. Mais de 50%. Então se começa o campeonato com o mínimo de 50%, nós estávamos lá em cima brigando por Libertadores. Não vai ser da noite para o dia, eu entendo o torcedor, me coloco no lugar deles, mas tem que ter paciência. Eu sei que é difícil, mas vai fazer o quê? Até o meio do ano, até a gente conseguir reforçar esse grupo, é assim, é sofrimento. Mas, volto a repetir: a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro", disse.



Para tentar voltar a vencer, o Cruz-Maltino enfrenta o São Paulo neste sábado (18), às 18h30, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.