O Vasco foi superado pelo Audax Italiano - Mauro Pimentel / AFP

O Vasco foi superado pelo Audax ItalianoMauro Pimentel / AFP

Publicado 14/04/2026 23:08 | Atualizado 14/04/2026 23:19

Rio - O torcedor do Vasco ficou na bronca em dose dupla com a derrota de virada do time para o Audax Italiano por 2 a 1 em São Januário, nesta terça-feira (14), pela segunda rodada do Grupo G da Sul-Americana. O Cruz-Maltino não fez um bom jogo, mas também lidou com polêmicas de arbitragem. Afinal, JP foi expulso após receber o segundo cartão amarelo num lance em que foi pisado. Mesmo com um a menos, Brenner abriu o placar no acréscimos do primeiro tempo. Já na etapa complementar, o Gigante da Colina cedeu o contra-ataque, e Vadulli deixou tudo igual. Na reta final, após uma revisão no monitor do VAR, o árbitro assinalou um pênalti para o time chileno e expulsou o zagueiro Cuesta. Troyansky foi para a cobrança, marcou e deu números finais à partida.

O Cruz-Maltino, que foi a campo com um time quase todo reserva, segue com um ponto e agora aparece na lanterna do Grupo G. Agora, a equipe de Renato Gaúcho vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar o São Paulo no sábado (18), a partir das 18h30, em São Januário.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por um jogo de pouca inspiração das duas equipes, uma grande polêmica de arbitragem e também superação do Vasco, que conseguiu abrir o placar nos acréscimos.

Durante a etapa inicial, o Cruz-Maltino perdeu JP, que foi expulso por dois cartões amarelos. O primeiro veio por causa de um lance aos 11 minutos. Ele tentou o chute, e acidentalmente acertou com a sola do pé direito o jogador da equipe chilena que bloqueou a finalização.

O VAR chegou a recomendar uma revisão para expulsão, mas o árbitro decidiu aplicar o cartão amarelo para JP.

Já aos 35, depois de uma dividida, o árbitro aplicou outro amarelo e expulsou o volante do Cruz-Maltino. Porém, o replay mostrou que, na verdade, JP foi pisado. Apesar disso, o VAR não pôde intervir por ser um lance de segundo cartão amarelo, e o vermelho foi mantido.

Com um a menos, no entanto, o Vasco foi valente no primeiro tempo e conseguiu abrir o placar aos 48 minutos. Puma foi acionado pelo lado direito, invadiu a área, fez o cruzamento e Brenner apareceu para mandar para o fundo da rede.

O Gigante da Colina até voltou bem do intervalo e criou duas chances perigosas em sequência. Entretanto, com um a menos, o Vasco cedeu espaço e viu o Audax Italiano aproveitar o contra-ataque para deixar tudo igual. Troyansky abriu espaço pelo lado direito e fez o cruzamento para Vadulli, que apareceu livre de marcação para deixar tudo igual aos 17.

Na reta final, o pesadelo do Vasco ficou ainda maior. Afinal, o árbitro foi chamado ao monitor do VAR para revisar um possível pênalti de Carlos Cuesta, que envolveu o adversário com os braços. O árbitro assinalou a penalidade e expulsou o zagueiro vascaíno. Troyansky foi para a cobrança e marcou.