Renato Gaúcho em treino no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho em treino no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/04/2026 18:52

Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Audax Italiano nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Após empatar sem gols com o Barracas Central na estreia, o Cruz-Maltino busca sua primeira vitória para tentar alcançar o líder Olimpia. Rio - Odivulgou a lista de relacionados para a partida contra o Audax Italiano nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Após empatar sem gols com o Barracas Central na estreia, o Cruz-Maltino busca sua primeira vitória para tentar alcançar o líder Olimpia.

Na semana passada, para enfrentar o time argentino, a equipe viajou sem Renato Gaúcho. Além disso, o grupo foi formado principalmente com garotos e jogadores reservas.

Já para a partida desta noite, o Vasco contará com quase todos os titulares - apenas Saldívia e Barros estão fora da lista de relacionados. Por outro lado, a tendência é que Renato Gaúcho utilize uma formação mista.

Confira os relacionados do Vasco:



Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo;

Defensores: Puma Rodríguez, Paulo Henrique, Lucas Piton, Cuiabano, Robert Renan, Cuesta, Lucas Freitas e Walace Falcão;

Meio-campistas: Hugo Moura, Tchê Tchê, JP, Thiago Mendes e Rojas;

Atacantes: Adson, Andrés Gómez, João Vitor Fonseca, Marino, Nuno Moreira, Brenner, David, Matheus França e Spinelli.