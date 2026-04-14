Nuno Moreira em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Nuno Moreira em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 14/04/2026 13:00

Rio - Um dos pilares do Vasco na última temporada, Nuno Moreira perdeu espaço em 2026. O atacante português teve uma queda de desempenho e vive um momento de incerteza no Cruz-Maltino. No empate com o Remo, no último sábado (11), sequer saiu do banco de reservas e dá sinais de desgaste na relação com o técnico Renato Gaúcho.

Pela primeira vez desde a sua chegada em março do ano passado, Nuno Moreira não somou um minuto sequer em campo. O atacante português perdeu a confiança do treinador por causa das atuações apagadas e começou no banco de reservas contra o Botafogo e Remo. No clássico, jogou apenas 20 minutos. Já contra o Leão, sequer entrou em campo.

No meio do caminho, Nuno Moreira foi titular na estreia do Vasco na Sul-Americana. Porém, o Cruz-Maltino jogou com time reserva. No mesmo período em que o português perdeu espaço, o Gigante da Colina também amarga um jejum de vitórias, já que não venceu os últimos quatro jogos. Mesmo não sendo brilhante, o jogador se destaca pelo comprometimento tático.

Em 2026, Nuno Moreira ganhou concorrência de Marino Hinestroza e Johan Rojas. A mudança na estrutura do time, que passou a jogar com três volantes, também pode ter influenciado na queda de desempenho do português, que era peça de confiança do técnico Fernando Diniz. Contratado no ano passado, Nuno soma 74 jogos, 12 gols e sete assistências com a camisa do Vasco.