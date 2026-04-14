Nuno Moreira em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco
Nuno Moreira oscila no início da temporada e perde espaço com Renato no Vasco
Atacante português ficou no banco de reservas no empate com o Remo
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Cruz-Maltino saiu na frente, mas levou a virada em jogo marcado por reclamações com a arbitragem
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Cruz-Maltino encerrou a partida com dois a menos na derrota para o Audax Italiano
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Cruz-Maltino, que fechou a partida com dois a menos, não fez um bom jogo e lidou com polêmicas de arbitragem
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Jogo será nesta terça-feira (14), em São Januário, pela Sul-Americana
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