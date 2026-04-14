Reclamação dos jogadores do Vasco após expulsão de Cuesta - Mauro Pimentel / AFP

Reclamação dos jogadores do Vasco após expulsão de CuestaMauro Pimentel / AFP

Publicado 14/04/2026 23:39 | Atualizado 14/04/2026 23:49

Rio - Thiago Mendes não escondeu a irritação após a derrota do Vasco para o Audax Italiano por 2 a 1 em São Januário, na noite desta terça-feira (14), pela segunda rodada do Grupo G. O volante destacou que a equipe teve metade da culpa e detonou o árbitro. O jogador afirmou que ele "prejudicou bastante" o time.

"Não, acho que não foi desentrosamento. Eu acho que o time estava bem montado, fizemos um gol, mas de novo, numa desatenção, tomamos um gol no contra-ataque, isso não pode acontecer. A metade da culpa é da nossa equipe, sim, não tirando a culpa da nossa equipe, mas o árbitro prejudicou bastante a nossa equipe hoje, tendo dois jogadores expulsos", disse Thiago Mendes, à 'Paramount+'.

"Eu acho que isso não pode acontecer, isso é inadmissível, o jeito que ele apitou hoje, quase não dava falta para o time do Vasco. Nós jogamos dentro de casa, e o juiz praticamente não favoreceu a nossa equipe em momento algum, só o time adversário. Isso acontece, não sei mais o que falar numa situação dessa, porque se eu falar algo a mais, eu posso ser prejudicado", completou.

O primeiro lance que gerou reclamação foi a expulsão de JP, que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo num lance em que foi pisado. Apesar da inferioridade numérica, o Vasco abriu o placar com Brenner, na reta final do primeiro tempo.

Na etapa complementar, o Cruz-Maltino cedeu o contra-ataque com um a menos, e viu Vadulli deixar tudo igual. Na reta final, depois de uma revisão no monitor do VAR, o árbitro expulsou Carlos Cuesta e assinalou pênalti para o Audax Italiano. Troyansky foi para a cobrança e marcou.

O Vasco segue com um ponto e agora ocupa a lanterna do Grupo G da Sul-Americana.

"Com certeza. Acho que nós temos que nos preocupar em ganhar, que é o mais importante. Eu acho que o fato da gente não estar somando três pontos dentro e fora de casa, isso preocupa bastante. Acho que não só para o Renato, como para todos os jogadores também. Mas como eu falei, acho que a gente tem a parcela de culpa por esse jogo de hoje, essa derrota. Mas temos que levantar a cabeça em busca de vitórias", finalizou o volante.