Reclamação dos jogadores do Vasco após expulsão de CuestaMauro Pimentel / AFP
Thiago Mendes assume 'metade da culpa' do Vasco e detona árbitro: 'Prejudicou'
Cruz-Maltino encerrou a partida com dois a menos na derrota para o Audax Italiano
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Vasco perde para o Audax Italiano, e torcida fica na bronca em dose dupla
Cruz-Maltino, que fechou a partida com dois a menos, não fez um bom jogo e lidou com polêmicas de arbitragem
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