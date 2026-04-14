Estátua em homenagem a Roberto Dinamite, em São JanuárioDivulgação / Vasco
Vasco planeja homenagens para celebrar aniversário de Dinamite: 'Noite especial'
Filho do maior ídolo do clube destacou o carinho e admiração dos vascaínos
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Renato Gaúcho completa um mês no Vasco e sofre primeiro jejum de vitórias
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