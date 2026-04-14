Estátua em homenagem a Roberto Dinamite, em São Januário - Divulgação / Vasco

Estátua em homenagem a Roberto Dinamite, em São JanuárioDivulgação / Vasco

Publicado 14/04/2026 15:45 | Atualizado 14/04/2026 15:52

Rio - O Estádio de São Januário se prepara para viver uma atmosfera de profunda identificação e saudade no próximo sábado (18). O Vasco confirmou uma série de homenagens para celebrar a trajetória de Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do clube, durante o confronto contra o São Paulo. O tributo marca a semana em que o eterno camisa 10, falecido em 2023, completaria 72 anos de vida.

A programação, tratada pelo clube como uma "noite especial", prevê ativações que começam no ambiente digital e culminam no gramado da Colina Histórica. Antes do apito inicial, conteúdos exclusivos serão exibidos nos telões do estádio, relembrando os recordes do jogador que mais vestiu a camisa (1.110 jogos) e mais balançou as redes (708 gols) pelo Gigante da Colina.



Um dos pontos altos será a participação de familiares no cerimonial. Em entrevista exclusiva a O DIA, Rodrigo Dinamite destacou o impacto que o pai ainda causa em diferentes regiões do país: "Eu sempre me impressiono por saber do tamanho do meu pai, seja em qualquer lugar do Brasil. Existe esse carinho, essa admiração por tudo o que ele fez. Acho que essa dimensão, dentro da torcida do Vasco, é enorme", disse.

Além do peso estatístico, a noite busca resgatar o lado humano de Roberto Dinamite fora das quatro linhas. Rodrigo reiterou o orgulho de ter um pai como ele e destacou a sua importância dentro de casa: "Ele era o nosso pilar, o nosso alicerce na família. Era o cara que botava todo mundo embaixo do braço e defendia todo mundo. É um motivo de muito orgulho ser filho do meu pai", completou Rodrigo.

Através de seus canais oficiais, o Vasco convocou os torcedores a comparecerem mais cedo ao estádio para acompanharem as ações. A expectativa é que a atmosfera de reverência ao ídolo impulsione a equipe e a torcida em São Januário, onde o clube busca voltar a vencer após três rodadas no Campeonato Brasileiro.

*Matéria de Bernardo Fonseca e João Vitor Cravo sob supervisão de Rodrigo Souza