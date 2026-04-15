Renato Gaúcho no jogo entre Vasco e Audax Italiano - Mauro Pimentel / AFP

Renato Gaúcho no jogo entre Vasco e Audax ItalianoMauro Pimentel / AFP

Publicado 15/04/2026 00:48

Rio - Renato Gaúcho ficou na bronca com Hernan Heras, árbitro da derrota do Vasco para o Audax Italiano por 2 a 1 em São Januário, nesta terça-feira (14), pela Sul-Americana. O volante foi expulso após uma dividida em que levou um pisão do adversário. Como foi um lance de segundo cartão amarelo, o VAR não pôde recomendar a revisão. Após a partida, o técnico questionou se a Conmebol iria multá-lo.

"Eu converso bastante com os jogadores, peço para terem calma, mas às vezes é difícil. Uma arbitragem como a de hoje, e aí o jogador muitas vezes perde a cabeça. O JP, que foi expulso injustamente, (o árbitro) prejudicou o nosso time. A Conmebol será que vai multar o árbitro? Vocês não sabem das regras que a Conmebol passa para o clube, mas mexeu numa formiguinha errada é multa. E hoje que fomos prejudicados? Será que a Conmebol vai multar o árbitro? Será que vão fazer esse estardalhaço sobre o árbitro da mesma maneira que fizeram comigo quando não fui para a Argentina? Dois pesos e duas medidas".

"Eu converso bastante com os jogadores, até em termos de cartão amarelo, para tomarem bastante cuidado para não levarem, imagine o vermelho. A do Cuesta não sei por que ele foi expulso, se ofendeu o árbitro ou se era o último homem. Desde primeiro tempo fomos prejudicados, mas ninguém está dando desculpa pela derrota. 11 contra 11 já é difícil. Aí teve aquele erro e expulsão. Se eu não viajo, a Conmebol, meu Deus do céu. Vamos ver o que a Conmebol vai fazer".

Irritação com a Conmebol

A irritação de Renato com a Conmebol também se dá pela recente decisão da Comissão Disciplinar abrir um processo após o treinador não viajar e comandar o time no empate sem gols com o Barracas Central, na semana passada, pela primeira rodada do Grupo G.

"Eu não viajei, me criticaram. Fiquei treinando o time, já temos pouco tempo para treinar. A Conmebol gritou lá. Será que a Conmebol vai gritar com esse árbitro de hoje ou a Conmebol está preocupada comigo? A Conmebol tem que se preocupar com quem vai apitar os jogos, com o que está acontecendo nos jogos e não com quem está na beira do campo. Essa é a preocupação da Conmebol, uma das preocupações".

"Mas ninguém está dando desculpa pela derrota. Nós estávamos bem no jogo, sabíamos que o jogo seria difícil. Saímos na frente. Perdemos um jogador no primeiro tempo. É muito difícil 11 contra 11, com um jogador a menos então. Infelizmente, o adversário cresceu até pelos espaços que eles obtiveram. Ainda no final do jogo, infelizmente, cometemos um pênalti infantil, fez com que a gente perdesse a partida".

Brasileirão como prioridade

Para o jogo desta noite, o único titular que iniciou o jogo foi Léo Jardim. Nomes já apareceram entre os 11 titular em jogos do Brasileirão, como Hugo Moura, Puma e Nuno Moreira, também começaram o jogo. Ao justificar a escalação, ele reforçou que a prioridade do Vasco é o Brasileirão.

"Eu entendo o torcedor, é paixão em todo o lugar, paga ingresso e quer sempre vencer o time ganhar, mas tenho a seguinte opinião: você tem uma Sul-Americana no momento e um Campeonato Brasileiro. Você não pode ter as duas coisas. Será que o torcedor quer que o Vasco avance na Sul-Americana e vá para o Z-4 do Brasileiro? Essa é a pergunta que o torcedor tem que se fazer".

"Não adianta colocar a mesma equipe a cada três dias. Fui jogador e sei o que é isso. Nós já temos um grupo reduzido. Se a gente perder jogadores importantes que vêm jogando no Campeonato Brasileiro na Sul-Americana, vamos perder na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Eu me coloco no lugar do torcedor, mas o torcedor também tem que parar e fazer essa pergunta: será que eu quero o time principal jogando na Sul-Americana, a cada três dias e perder os jogos no Campeonato Brasileiro. Desde o início falei, a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro".

O Vasco segue com um ponto e agora ocupa a lanterna do Grupo G da Sul-Americana.