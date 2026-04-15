Pedrinho vai ficar afastado de partidas e das atividades do cargoDikran Sahagian / Vasco
Presidente do Vasco é suspenso por 15 dias
STJD reforma a absolvição da comissão disciplinar em primeira instância
JP pede desculpas após expulsão e critica arbitragem em derrota do Vasco
Volante afirma que lance foi mal interpretado e admite prejuízo ao time
Brenner retorna, faz gol e mantém disputa pela titularidade no Vasco
Centroavante anotou o único gol do Cruz-Maltino, que teve atuação pouco inspirada diante do Audax Italiano
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Vasco chega ao quinto jogo sem vitória depois de perder na Copa Sul-Americana
Cruz-Maltino acumula duas derrotas e três empates no período
Renato faz crítica por expulsão de JP: 'Será que a Conmebol vai multar o árbitro?'
Técnico do Vasco também justificou a escalação do Vasco na derrota para o Audax Italiano
Thiago Mendes assume 'metade da culpa' do Vasco e detona árbitro: 'Prejudicou'
Cruz-Maltino encerrou a partida com dois a menos na derrota para o Audax Italiano
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