Pedrinho vai ficar afastado de partidas e das atividades do cargo - Dikran Sahagian / Vasco

Pedrinho vai ficar afastado de partidas e das atividades do cargoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 15/04/2026 13:40

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu Pedrinho, presidente do Vasco, por 15 dias, pela confusão após o empate com o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 15 de março, pelo Brasileirão. A decisão reforma a absolvição da comissão disciplinar em primeira instância.

Inicialmente, Pedrinho foi apenas advertido pelas reclamações à arbitragem de Lucas Paulo Torezin (PR). Porém, a Procuradoria do STJD considera que as reclamações do presidente "ultrapassaram limites". O relator do caso disse que a absolvição seria "desserviço à Justiça desportiva".

Pedrinho foi condenado no artigo 258, que prevê punição de 15 dias de suspensão. A decisão ocorre após a CBF pedir que o STJD fosse mais rigoroso contra as acusações aos árbitros . A confederação quer o fim da cultura do "roubo" no futebol brasileiro e vê a necessidade em melhorar o ambiente dos jogos.

Além do presidente Pedrinho, o volante Barros, expulso na partida, foi suspenso por um jogo. Já o diretor Felipe Loureiro e o gerente de futebol Clauber Rocha também foram julgados por reclamações à arbitragem e invasão de campo contra o Santos, no dia 26 de fevereiro, e foram advertidos.