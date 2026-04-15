JP em Vasco x Audax Italiano - Foto: André Durão

JP em Vasco x Audax ItalianoFoto: André Durão

Publicado 15/04/2026 19:35

Rio - Expulso na derrota do Vasco diante do Audax Italiano, do Chile, na última terça-feira (14), o volante JP pediu desculpas pela expulsão. Nas redes sociais, o jogador admitiu o prejuízo ao time, considerou a decisão injusta e destacou que o lance foi mal interpretado pelo árbitro.

O lance ocorreu ainda na primeira etapa, aos 35 minutos. JP recebeu o segundo cartão amarelo em uma jogada em que sofreu a falta. O jogador do Audax Italiano chegou atrasado e atingiu o atleta do Vasco, mas o árbitro Hernan Heras entendeu como simulação e expulsou o volante.

Com um a menos, o Vasco ainda abriu o placar com Brenner, nos acréscimos do primeiro tempo. No entanto, sofreu a virada com gols de Michael Fuentes e Franco Troyansky, este último em cobrança de pênalti após expulsão de Carlos Cuesta.

O próximo compromisso do Vasco será no sábado (18), contra o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Confira o pronunciamento de JP nas redes sociais:

"Venho a público, com humildade, pedir desculpas à torcida, aos meus companheiros, à comissão técnica e a todos no Vasco da Gama pelo que aconteceu.

Mesmo considerando injusta a minha expulsão, sei que ela teve impacto direto no jogo e assumo total responsabilidade pelo que causou à equipe.



Sei do tamanho da camisa que visto e da dedicação de todos para buscar nossos objetivos. Por isso, lamento profundamente ter prejudicado a equipe em um momento tão importante.



Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira e sou grato pela oportunidade de defender o Vasco. Vou levantar a cabeça, aprender com isso e seguir trabalhando ainda mais forte."