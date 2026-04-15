Brenner comemora gol pelo Cruz-Maltino - Matheus Lima/Vasco

Brenner comemora gol pelo Cruz-MaltinoMatheus Lima/Vasco

Publicado 15/04/2026 19:21

Rio - Autor do único gol do Vasco na polêmica derrota para o Audax Italiano (CHI) por 2 a 1 , Brenner deixou uma "pulga atrás da orelha" de Renato Gaúcho. O jogador balançou a rede logo em sua segunda partida após se recuperar das dores no joelho direito — primeira como titular — e disputa a posição com Spinelli e David.

No jogo da última terça (14), pela Sul-Americana, Brenner aproveitou cruzamento de Puma Rodríguez para balançar as redes e abrir o placar, nos acréscimos do primeiro tempo. O gol saiu quando o Vasco já tinha um homem a menos, depois da expulsão polêmica de JP, que levou o segundo cartão amarelo após sofrer um pisão.

Na etapa complementar, o Cruz-Maltino viu o Audax Italiano deixar tudo igual em uma jogada de contra-ataque. Na reta final, após nova expulsão de Cuesta e pênalti, o time chileno virou o jogo.

Agora, além da bronca com a arbitragem e com o resultado, Renato Gaúcho leva da partida uma dúvida para os próximos compromissos do Vasco. Com o gol, Brenner, que havia se machucado no dia 1º de abril, contra o Coritiba, e retornado no último sábado (11), contra o Remo, pode ter entrado de vez na disputa pela função de camisa 9.

Nesta temporada, Brenner balançou as redes três vezes desde sua estreia. David, por outro lado, anotou dois gols e uma assistência no período, mas foi mais utilizado por Renato na posição. Spinelli, que marcou duas vezes e deu um passe para gol pelo Vasco, também é opção para a comissão técnica.

Uma questão a ser considerada pelos atacantes que disputam a vaga na equipe titular é a metodologia de Renato Gaúcho, que já deixou claro que não iniciará com os mesmos 11 em todas as partidas. Sendo assim, a tendência é que ambos ganhem novas oportunidades de começar jogando. Na coletiva após o jogo contra o Audax Italiano (CHI) , o treinador explicou suas escolhas ao escalar o Cruz-Maltino.

"Não adianta colocar a mesma equipe a cada três dias. Nós já temos um grupo reduzido. Eu me coloco no lugar do torcedor, mas o torcedor também tem que parar e fazer essa pergunta: será que eu quero o time principal jogando na Sul-Americana, a cada três dias e perder os jogos no Campeonato Brasileiro?", declarou.