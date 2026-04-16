Rio — O atacante Marino Hinestroza ainda não teve uma boa sequência com a camisa do Vasco. Contratado no fim de janeiro, o jogador já disputou 13 partidas pelo Cruz-Maltino, a maioria saindo do banco de reservas, e ainda não marcou gols ou assistências. As atuações abaixo do atleta têm rendido críticas da torcida.
O atleta de 23 anos estava no Atlético Nacional, da Colômbia, onde brilhou na temporada passada, com quatro participações em gols em sete jogos na Libertadores. O Cruz-Maltino pagou cerca de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) por 80% dos direitos do atacante, que assinou vínculo até dezembro de 2029.
Tempo de adaptação
Em entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo, no último dia 4 de abril, o técnico Renato Gaúcho comentou sobre a adaptação de Marino e criticou os jogadores colombianos. "O jogador colombiano e equatoriano precisa de muito tempo para se adaptar (ao futebol brasileiro). Tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente. E isso leva tempo", argumentou.
O Vasco volta a campo para enfrentar o São Paulo neste sábado (18), às 18h30, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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