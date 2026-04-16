Hinestroza em ação contra o Remo - Matheus Lima / Vasco

Hinestroza em ação contra o RemoMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/04/2026 11:54

Rio — O atacante Marino Hinestroza ainda não teve uma boa sequência com a camisa do Vasco. Contratado no fim de janeiro, o jogador já disputou 13 partidas pelo Cruz-Maltino, a maioria saindo do banco de reservas, e ainda não marcou gols ou assistências. As atuações abaixo do atleta têm rendido críticas da torcida.





O atleta de 23 anos estava no Atlético Nacional, da Colômbia, onde brilhou na temporada passada, com quatro participações em gols em sete jogos na Libertadores. O Cruz-Maltino pagou cerca de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) por 80% dos direitos do atacante, que assinou vínculo até dezembro de 2029. No último jogo, a equipe perdeu para o Audax Italiano por 2 a 1 em São Januário , na última terça-feira (14). Marino teve a oportunidade de começar como titular, mas acabou cometendo erros de passe e dribles no primeiro tempo, sendo substituído no intervalo.O atleta de 23 anos estava no Atlético Nacional, da Colômbia, onde brilhou na temporada passada, com quatro participações em gols em sete jogos na Libertadores. O Cruz-Maltino pagou cerca de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) por 80% dos direitos do atacante, que assinou vínculo até dezembro de 2029.

Tempo de adaptação



Em entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo, no último dia 4 de abril, o técnico Renato Gaúcho comentou sobre a adaptação de Marino e criticou os jogadores colombianos. "O jogador colombiano e equatoriano precisa de muito tempo para se adaptar (ao futebol brasileiro). Tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente. E isso leva tempo", argumentou.



O Vasco volta a campo para enfrentar o São Paulo neste sábado (18), às 18h30, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.