Andrés Gómez foi o autor do gol da virada do Vasco

Rio - Andrés Gómez exaltou a torcida após a vitória de virada do Vasco sobre o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (18), em São Januário. Autor do gol da virada, o colombiano destacou que os cruz-maltinos merecem. Ao falar sobre si, destacou que tem trabalhado muito a parte física.
"Primeiramente a glória e a honra de Deus, porque Ele é quem me permite correr, Ele é quem me permite ter a força. Eu venho trabalhando muito na minha parte física, porque eu sou um extremo que minhas características são velocidade, potência", disse Andrés Gómez, ao 'Prime Video'.
"Graças a Deus pouco a pouco eu vou melhorando, me falta um pouco a definição. Este triunfo é para a torcida, que merece, sempre nos apoia, apesar de não termos tido vitória nos últimos jogos", completou.
Agora, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe de Renato Gaúcho vai enfrentar o Paysandu na próxima terça-feira (21), a partir das 21h30, no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase.