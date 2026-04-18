Rio - Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O duelo coloca frente a frente equipes em contextos distintos: enquanto o Tricolor tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras, o Cruz-Maltino entra em campo pressionado para se afastar da zona de rebaixamento, da qual está a apenas três pontos.
Onde assistir?
A partida será transmitida pelo Prime Video (streaming).
Como chega o Vasco?
O Gigante da Colina atravessa um momento conturbado e tenta reencontrar o caminho das vitórias após um jejum de três rodadas no Brasileirão. A pressão sobre o elenco aumentou depois da derrota para o Audax Italiano na última terça-feira (14), pela Sul-Americana, quando o time atuou com reservas.
Para o duelo, Renato Gaúcho terá baixas importantes no setor defensivo e no meio-campo. Alan Saldivia cumpre suspensão automática, enquanto Jair e Mateus Carvalho permanecem em tratamento médico. A boa notícia para a torcida cruzmaltina é possível retorno do volante Cauan Barros, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito.
Como chega o São Paulo?
O São Paulo busca estabilidade após perder o fôlego inicial no Brasileirão, somando apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Embora tenha vencido o O’Higgins, do Chile, pela Sul-Americana, a derrota para o Vitória na última rodada freou a perseguição ao líder na competição nacional. O desafio de Roger Machado agora é pontuar fora de casa para não se descolar do G-4.
Para o duelo, o treinador enfrenta uma extensa lista de baixas. Lucas Ramon e Rafael Tolói cumprem suspensão, forçando mudanças na defesa. Já o departamento médico segue lotado com peças fundamentais: Marcos Antônio, Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha continuam fora, limitando as opções do elenco para o confronto em São Januário.
Vasco x São Paulo
Data e hora: 18/04/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Rodrigo Sávio Pereira Sampaio (DF) Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.
SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira. Técnico: Roger Machado.
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