Renato Gaúcho comanda treinamento no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho comanda treinamento no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 18/04/2026 08:35 | Atualizado 18/04/2026 08:36

Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O duelo coloca frente a frente equipes em contextos distintos: enquanto o Tricolor tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras, o Cruz-Maltino entra em campo pressionado para se afastar da zona de rebaixamento, da qual está a apenas três pontos.

Rio -e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. O duelo coloca frente a frente equipes em contextos distintos: enquanto o Tricolor tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras, o Cruz-Maltino entra em campo pressionado para se afastar da zona de rebaixamento, da qual está a apenas três pontos.

Onde assistir?



A partida será transmitida pelo Prime Video (streaming).

Como chega o Vasco?

O Gigante da Colina atravessa um momento conturbado e tenta reencontrar o caminho das vitórias após um jejum de três rodadas no Brasileirão. A pressão sobre o elenco aumentou depois da derrota para o Audax Italiano na última terça-feira (14), pela Sul-Americana, quando o time atuou com reservas.



Para o duelo, Renato Gaúcho terá baixas importantes no setor defensivo e no meio-campo. Alan Saldivia cumpre suspensão automática, enquanto Jair e Mateus Carvalho permanecem em tratamento médico. A boa notícia para a torcida cruzmaltina é possível retorno do volante Cauan Barros, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito.



Como chega o São Paulo?

O São Paulo busca estabilidade após perder o fôlego inicial no Brasileirão, somando apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Embora tenha vencido o O’Higgins, do Chile, pela Sul-Americana, a derrota para o Vitória na última rodada freou a perseguição ao líder na competição nacional. O desafio de Roger Machado agora é pontuar fora de casa para não se descolar do G-4.



Para o duelo, o treinador enfrenta uma extensa lista de baixas. Lucas Ramon e Rafael Tolói cumprem suspensão, forçando mudanças na defesa. Já o departamento médico segue lotado com peças fundamentais: Marcos Antônio, Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha continuam fora, limitando as opções do elenco para o confronto em São Januário.

Vasco x São Paulo

Data e hora: 18/04/2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Rodrigo Sávio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira. Técnico: Roger Machado.