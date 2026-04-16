Projeto social 'Formando Campeões' terá parceria com o Vasco - Divulgação

Projeto social 'Formando Campeões' terá parceria com o VascoDivulgação

Publicado 16/04/2026 21:00

Rio - Estão abertas as pré-inscrições para o projeto social "Formando Campeões – Craque do Amanhã", sediado em São Januário, em parceria com o Vasco. Qualquer criança ou adolescente entre 7 e 17 anos que resida nas comunidades Vasco da Gama, Arará, Tuiuti e Café pode se candidatar a uma vaga. Não há prazo limite para se inscrever.

Para se inscrever basta comparecer pessoalmente ao espaço do projeto em São Januário, de segunda a sexta-feira, e solicitar a ficha de pré-inscrição. As fichas são disponibilizadas de forma contínua e os candidatos são convocados à medida que novas vagas são abertas. Os 180 participantes selecionados têm acesso a uma estrutura completa de desenvolvimento esportivo, educacional e social.

O projeto oferece aulas de jiu-jitsu como atividade esportiva principal, aliadas a atividades pedagógicas semanais com foco em disciplina, respeito e convivência. Cada aluno recebe um kit completo de materiais, composto por quimono, camisas e mochila, além de lanche diário e cesta básica mensal, contribuindo diretamente para o apoio social das famílias atendidas.

Os alunos também contam com acompanhamento de uma psicóloga social, que oferece suporte tanto aos participantes quanto às suas famílias, além de atividades culturais e de lazer promovidas regularmente. O projeto tem caráter inclusivo e igualitário, sendo aberto a meninos e meninas, incluindo participantes atípicos ou com deficiências. O único requisito é que o candidato esteja regularmente matriculado em uma instituição de ensino, preferencialmente da rede pública.

A iniciativa é viabilizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, e conta com o financiamento da empresa Light. O Projeto Formando Campeões – Craque do Amanhã foi criado com o objetivo de se tornar um poderoso instrumento de transformação social através do esporte, capaz de abrir caminhos e construir futuros mais dignos para crianças e jovens da nossa cidade.