Bruno Lazaroni em treino do Vasco

Rio - Após recusar uma proposta do Corinthians, o auxiliar Bruno Lazaroni recebeu um aumento no Vasco. A valorização salarial já estava prevista no planejamento financeiro de 2026, mas apenas entre maio e junho. Porém, o interesse do clube paulista fez a diretoria antecipar a decisão, de acordo com o "ge".
Bruno Lazaroni recebeu convite do técnico Fernando Diniz para integrar a comissão técnica no Corinthians e realizar a mesma função do Vasco. Porém, o auxiliar recusou por questões familiares e em gratidão ao presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe Loureiro.
Fernando Diniz trabalhou com Bruno Lazaroni durante sua passagem pelo Vasco. O treinador foi demitido em 22 de fevereiro, após a derrota para o Fluminense no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O auxiliar, inclusive, foi responsável por comandar o Cruz-Maltino na partida de volta.
Bruno é filho de Sebastião Lazaroni, que teve uma passagem marcante pelo Vasco na década de 1980. O ex-treinador foi campeão carioca com o Cruz-Maltino em 1987 e 1988, além de comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990. No ciclo, ele conquistou a Copa América de 1989.