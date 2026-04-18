Renato Gaúcho é o técnico do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho é o técnico do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 18/04/2026 21:52

Rio - Renato Gaúcho ficou contente com a atuação do Vasco na vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 em São Januário, neste sábado (18), pelo Brasileirão, e também brincou com o sofrimento no jogo. O Cruz-Maltino saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada com um gol na reta final de partida.

"Não precisava sofrer tanto. Agora estou começando a entender a torcida do Vasco (risos). Muito sofrimento, mas o mais importante de tudo é que a equipe jogou bem, conseguimos uma belíssima vitória em cima de um grande adversário, é sempre muito difícil vencer o São Paulo. E da maneira que foi, o time jogando bem. Sempre quero os três pontos, mesmo que jogue mal, mas se ganhar e jogar bem, melhor ainda, foi o que aconteceu hoje", disse o treinador.

Luciano abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa complementar, Puma Rodríguez deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Aos 43 minutos, Andrés Gómez apareceu para marcar e decretar a vitória do Vasco em São Januário.

"O time vinha bem no primeiro tempo. Eu elogiei eles. Pode perguntar para os jogadores, elogiei eles. Falei que nós iríamos empatar e virar o jogo. Eles são testemunhas disso. No segundo tempo, nós voltamos ainda melhores. As mexidas do segundo tempo foi principalmente porque insisto bastante com os meus atacantes. Eles precisam preencher a área. Gol acontece dentro da área", afirmou Renato Gaúcho.

"Eles precisam estar presentes dentro da área. Eles têm que se acostumar a pisar na área, é lá que tudo acontece. Nós preenchemos com bastante jogadores, principalmente no segundo tempo. Toda bola que chegava na área do São Paulo, nós estávamos preenchendo a área. Isso dificulta bastante a marcação do adversário. Com isso, conseguimos fazer os dois gols", completou.

O treinador também explicou as duas mexidas que fez no retorno do intervalo. Além de trocar Paulo Henrique por Puma Rodríguez, Renato colocou o atacante Adson entrou na vaga do volante Tchê Tchê.

Puma Rodríguez foi o autor do gol do empate e Adson teve boa atuação no jogo desta noite.

"Achei o Tchê Tchê hoje, infelizmente, aceitando muito a marcação do adversário. Coloquei o Adson, que é um jogador que conhece bem a posição, jogador de um para um, do drible. Gosto desse tipo de jogador. O Puma está no mesmo nível do PH. Quando falo para vocês que tenho dois bons laterais-esquerdos e dois bons laterais-direitos é por causa disso. O PH sentiu. Puma entrou no lugar do PH, que tomou uma batida muito forte no joelho. Ele até pediu para voltar, mas terça-feira tem mais e joelho é joelho", explicou o técnico.

Agora, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe de Renato Gaúcho vai enfrentar o Paysandu na próxima terça-feira (21), a partir das 21h30, no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase.