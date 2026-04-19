Puma Rodríguez é o artilheiro do Vasco em 2026 - Matheus Lima/Vasco

Puma Rodríguez é o artilheiro do Vasco em 2026Matheus Lima/Vasco

Publicado 19/04/2026 10:30

Rio - Artilheiro do Vasco na temporada, Puma Rodríguez voltou a marcar após dois meses. O lateral marcou de pênalti na vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 , neste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão, encerrou o jejum e chegou a quatro gols com a camisa cruz-maltina em 2026.

"Fico muito feliz pelo gol de pênalti e pela vitória. Fiquei um pouco assustado quando o Rafael foi na bola, mas tive sorte também para marcar. Já falei com o Renato (Gaúcho) que quando estou em campo sou eu que bato o pênalti. Fico feliz pela fase artilheira, é sempre bom marcar gols", disse.

Puma Rodríguez não marcava desde o dia 5 de fevereiro, quando marcou no empate com a Chapecoense, pela 2ª rodada do Brasileirão. Desde então, o lateral deu assistências no empate com o Cruzeiro e na derrota para o Botafogo. O jogador destacou a disputa com Paulo Henrique pela titularidade.

"Sempre falo que é uma disputa sadia, o Paulo Henrique também está bem e nós estamos trabalhando muito. Já jogamos juntos em outras oportunidades, então é uma possibilidade jogarmos juntos", afirmou o lateral-direito, que também joga improvisado no lado esquerdo.

Puma Rodríguez é o artilheiro do Vasco na temporada com quatro gols, seguido por Andrés Gomez, Brenner e Cauan Barros, com três cada. O lateral-direito é o jogador com mais participações diretas, com sete, já que contribuiu também com três assistências.

Mesmo sendo reserva, Puma Rodríguez é visto como uma peça importante para o elenco do Vasco e renovou o contrato até o fim de 2027, com opção de mais um ano de extensão. Contratado em 2023, o lateral-direito soma 138 jogos, 12 gols e 11 assistências. Em 2026, são quatro gols e três assistências em 18 partidas.