Ele só não esteve na escalação principal no clássico com o Flamengo - justamente o duelo em que o argentino saiu machucado, no dia 12 de abril. Mesmo assim, foi quem balançou a rede na derrota por 2 a 1, no Maracanã.
Apesar de outro revés por 2 a 1, o camisa 11 deu assistência para Guilherme Arana marcar sobre o Independiente Rivadavia (ARG), pela Libertadores. E, no último domingo (19), fez um golaço na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, na Vila Belmiro.
Em alta, Savarino se prepara para encarar o Operário-PR, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger.
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