Vibração de Guga na vitória do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Guga aproveita chance como titular e reacende disputa por posição no Fluminense
Lateral deu duas assistências na vitória sobre o Santos
Guga aproveita chance como titular e reacende disputa por posição no Fluminense
Lateral deu duas assistências na vitória sobre o Santos
Savarino assume a responsabilidade no Fluminense após lesão de Lucho Acosta
Camisa 11 fez dois gols e deu uma assistência nos últimos três jogos pelo Tricolor
Com quadro de gripe, John Kennedy tem mal-estar e chega a vomitar no gramado
Autor do gol da virada na Vila Belmiro, atacante passou mal depois do apito final
Zubeldía explica escolha por Guga e valoriza mentalidade do Fluminense em vitória
Lateral-direito foi um dos destaques do Tricolor na vitória sobre o Santos
Guga parabeniza o grupo após vitória e se explica por fala que irritou a torcida
Lateral foi um dos destaques da vitória do Fluminense sobre o Santos com duas assistências
De virada, Fluminense bate o Santos e encerra sequência sem vitórias
Tricolor buscou o empate duas vezes durante a partida e conseguiu a virada com gol na reta final
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