Vibração de Guga na vitória do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Vibração de Guga na vitória do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 21/04/2026 23:00

Rio - Destaque na vitória do Fluminense sobre o Santos no último domingo (19), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão, o lateral-direito Guga aproveitou a chance como titular, deu assistências para os gols de Rodrigo Castillo e John Kennedy, e acirrou a disputa pela posição com Samuel Xavier.

Contratado em dezembro de 2022, Guga sempre foi reserva de luxo de Samuel Xavier. O lateral-direito soma 124 jogos, sendo 76 como titular e 48 como reserva. Desde a sua chegada, correspondeu em momentos decisivos, como a final do Carioca de 2023 e a semifinal da Libertadores no mesmo ano.

No ano passado, Guga se destacou no primeiro semestre e disputou a posição com Samuel Xavier até a Copa do Mundo de Clubes. No segundo semestre, o camisa 2 se destacou e se firmou na posição. Mas a história mudou no início de 2026 e Guga reacendeu a disputa pela titularidade.

Vaiado na derrota para o Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã, pela Libertadores, Samuel Xavier foi barrado no jogo contra o Santos, no último domingo (19), na Vila Belmiro. Guga foi escolhido para começar a partida e deu conta do recado. Uma boa notícia para Zubeldía.



O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra o Operário-PR, fora de casa, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O técnico Luis Zubeldía ainda não definiu a escalação, mas a boa atuação de Guga plantou dúvidas na cabeça do comandante.