Ganso em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Ganso em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 22/04/2026 15:21 | Atualizado 22/04/2026 15:23

Paraná - O Fluminense deverá entrar em campo contra o Operário, em Ponta Grossa, nesta quinta-feira (dia 23), às 21h30 (de Brasília), na estreia pela Copa do Brasil, com força máxima. A principal novidade deve ficar por conta de Paulo Henrique Ganso, que entrou no fim da vitória sobre o Santos, e deve ser titular novamente.

O Fluminense também terá os retornos de Samuel Xavier, Renê, Martinelli e Canobbio. Os dois laterais estavam no banco contra o Peixe, enquanto o volante e o atacante cumpriram suspensão na Vila Belmiro.

De acordo com informações do "GE", o Fluminense será escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo.

A tendência é que para a partida de domingo contra a Chapecoense, Zubeldía poupe alguns titulares visando o jogo contra o Bolívar, na altitude de La Paz, pela Libertadores, que irá acontecer no próximo dia 30.