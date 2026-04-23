Julián Millán deve estrear pelo Fluminense após mais de um mês - Lucas Merçon/Fluminense FC

Julián Millán deve estrear pelo Fluminense após mais de um mêsLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/04/2026 08:00

Rio - Após mais de um mês de espera, Julián Millán deve estrear pelo Fluminense. O zagueiro colombiano, de 27 anos, foi testado entre os titulares e deve receber a primeira oportunidade com a camisa tricolor nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra o Operário-PR, fora de casa, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Contratado no início de março, Julián Millán custou 5 milhões de dólares (R$ 26,3 milhões) ao Fluminense junto ao Nacional, do Uruguai. Desde então, o zagueiro estava treinando normalmente e à disposição do técnico Luis Zubeldía. O jogador colombiano foi relacionado para todos os jogos, mas não ainda não tinha entrado em campo.

Julián Millán era um dos destaques do futebol uruguaio, onde disputou 51 partidas, marcou quatro gols e três assistências. O defensor, que chegou para disputar posição com Freytes, se destaca pela força física e boa capacidade de construção pelo lado esquerdo. Apesar das críticas da torcida ao defensor argentino, ele ainda tem respaldo do técnico Zubeldía, o que impediu chances ao recém-contratado.

Com três competições em disputa, o Fluminense tem a missão de gerir o elenco para resistir ao desgaste. O técnico Luis Zubeldía deve preservar alguns titulares diante do Operário-PR, mas sem tirar a competitividade do time. Com isso, Julián Millán deve formar dupla de zaga com Ignácio, enquanto os laterais Samuel Xavier e Renê completam a linha defensiva.

Além disso, Zubeldía deve poupar Hércules e Savarino. Com isso, Bernal e Ganso devem começar jogando. Por outro lado, Martinelli e Canobbio voltam após desfalcarem o time na vitória sobre o Santos por 3 a 2, no domingo (19), na Vila Belmiro. A ideia é ter um time competitivo na Copa do Brasil para tentar um bom resultado fora de casa e administrar o jogo na volta.