Julián Millán deve estrear pelo Fluminense após mais de um mêsLucas Merçon/Fluminense FC
Millán deve receber primeira chance no Fluminense após mais de um mês de espera
Único reforço que não atuou deve estrear nesta quinta-feira (23), pela Copa do Brasil
Millán deve receber primeira chance no Fluminense após mais de um mês de espera
Único reforço que não atuou deve estrear nesta quinta-feira (23), pela Copa do Brasil
Ganso deve voltar ao time titular do Fluminense em estreia pela Copa do Brasil
Samuel Xavier e Renê também deverão ser titulares
Moleque de Xerém se destaca e pode ter mais espaço no time titular do Fluminense
Riquelme Felipe saiu do banco contra o Santos restando 10 minutos para o fim da partida e teve boa atuação
Artilheiro do Fluminense em 2026, John Kennedy tem números semelhantes aos de passagem pelo Pachuca
Atacante, de 23 anos, balançou as redes em oito oportunidades
Guga aproveita chance como titular e reacende disputa por posição no Fluminense
Lateral deu duas assistências na vitória sobre o Santos
Savarino assume a responsabilidade no Fluminense após lesão de Lucho Acosta
Camisa 11 fez dois gols e deu uma assistência nos últimos três jogos pelo Tricolor
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