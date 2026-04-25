Flavio Robatto, ex-técnico do Bolívar - Divulgação / Bolívar

Flavio Robatto, ex-técnico do BolívarDivulgação / Bolívar

Publicado 25/04/2026 12:40

Rio - O Fluminense encontrará um adversário em plena turbulência na próxima quinta-feira (30), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Bolívar oficializou a saída do técnico argentino Flavio Robatto após a derrota por 2 a 1 para o Independiente Petrolero, no Estádio Hernando Siles, na última terça-feira (21).

A saída de Robatto encerra um ciclo de três anos no clube. O trabalho tornou-se insustentável devido ao início ruim de temporada: a equipe somou apenas um ponto em seis possíveis na competição continental e apresenta desempenho abaixo do esperado no campeonato local.



Para tentar reorganizar o time antes de enfrentar o Tricolor de Luis Zubeldía, o Bolívar anunciou o ex-jogador e assistente Vladimir Soria como técnico interino. Figura histórica da instituição, Soria terá Ronald Arana como auxiliar.



O duelo, marcado para as 19h (de Brasília) no Estádio Hernando Siles, ganha contornos de decisão para os bolivianos, que ocupam a lanterna do Grupo C. Para o Fluminense, a instabilidade do rival surge como uma oportunidade para buscar pontos na altitude de La Paz (3.600 metros), explorando o momento de transição e desorganização deixado pelo técnico anterior.