"A dupla de zaga esteve bem. No Uruguai, sabemos que os campos não são bons, são poucos que são bons, e Millán jogou muito lá. Então, às vezes, há jogadores que possam estar adaptados a partidas como hoje, e ele foi bem", disse Zubeldía, em coletiva de imprensa após o duelo.
A ideia do clube em não usá-lo durante dois meses era promover sua estreia em um jogo sem pressão, com o devido tempo de adaptação.
Millán tem 28 anos e acumula passagens por clubes como Nacional, do Uruguai, e Independiente Santa Fé, da Colômbia. Agora, ele entra na disputa pela titularidade na zaga no lado esquerda, onde enfrenta a concorrência direta de Freytes. Ignácio e Jemmes também compõem o setor.
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