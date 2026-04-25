Julián Millán, em partida contra o OperárioMarcelo Gonçalves / Fluminense

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Rio — O zagueiro Julián Millán fez sua estreia pelo Fluminense contra o Operário pela Copa do Brasil na última quinta-feira (23), dois meses após ser contratado. O jogador deixou boas impressões na sua primeira partida com a camisa tricolor e se consolidou como uma opção para o sistema defensivo do técnico Luis Zubeldía.

O colombiano jogou ao lado de Ignácio e teve uma atuação segura, com nove cortes, uma interceptação e uma roubada de bola. O desempenho rendeu elogios do treinador.
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"A dupla de zaga esteve bem. No Uruguai, sabemos que os campos não são bons, são poucos que são bons, e Millán jogou muito lá. Então, às vezes, há jogadores que possam estar adaptados a partidas como hoje, e ele foi bem", disse Zubeldía, em coletiva de imprensa após o duelo.

A ideia do clube em não usá-lo durante dois meses era promover sua estreia em um jogo sem pressão, com o devido tempo de adaptação.

Millán tem 28 anos e acumula passagens por clubes como Nacional, do Uruguai, e Independiente Santa Fé, da Colômbia. Agora, ele entra na disputa pela titularidade na zaga no lado esquerda, onde enfrenta a concorrência direta de Freytes. Ignácio e Jemmes também compõem o setor.