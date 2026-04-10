Zubeldía orienta o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Logo em sua estreia, Zubeldía venceu o Botafogo por 2 a 0. Depois, a equipe viria a perder para o Vasco e ganhar do Flamengo, ambos os jogos pelo Campeonato Brasileiro.
Já no fim do ano, o Fluminense enfrentou o Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor perdeu o jogo da ida e venceu o da volta, mas acabou derrotado nos pênaltis.
Em seguida, o Tricolor sofreu uma derrota amarga para o Cruz-Maltino, no último dia 18 de março, ao sofrer a virada de 2 a 1 para 3 a 2 nos últimos minutos no Maracanã.
O Fluminense encara o Flamengo neste domingo (12), às 18h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja os clássicos de Zubeldía
20/10/2025 – Brasileirão: Vasco 2x0 Fluminense
19/11/2025 – Brasileirão: Fluminense 2x1 Flamengo
11/12/2025 – Copa do Brasil: Vasco 2x1 Fluminense
14/12/2025 – Copa do Brasil: Fluminense (3)1x0(4) Vasco
25/1/2026 – Cariocão: Fluminense 2x1 Flamengo
1/2/2026 – Cariocão: Botafogo 0x1 Fluminense
12/2/2026 – Brasileirão: Fluminense 1x0 Botafogo
22/2/2026 – Cariocão: Vasco 0x1 Fluminense
1/3/2026 – Cariocão: Fluminense 1x1 Vasco
8/3/2026 – Cariocão: Fluminense (4)0x0(5) Flamengo
18/3/2026 – Brasileirão: Vasco 3x2 Fluminense
