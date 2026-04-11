Ferran Torres marcou dois gols na vitória do Barcelona sobre o Espanyol - Divulgação / Barcelona

Ferran Torres marcou dois gols na vitória do Barcelona sobre o EspanyolDivulgação / Barcelona

Publicado 11/04/2026 16:16

Faltando sete rodadas do final de LaLiga, o Barcelona se aproximou do bicampeonato ao abrir nove pontos para o rival e vice-líder, Real Madrid, com goleada neste sábado (11) o Espanyol por 4 a 1 no Spotify Camp Nou. O triunfo no dérbi da Catalunha significou a reabilitação do time de Hansi Flick após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.



Agora, o clube vai a Madri na terça-feira (14) tentando reverter a desvantagem conquistada pelo Atlético e com um atacante que ficou com a moral restabelecida. Ferran Torres conseguiu um "doblete" deste sábado e encerrou um jejum de 14 jogos sem marcar.



Sem Raphinha, lesionado, Flick montou o Barcelona, que chegou a 30 partidas de invencibilidade contra o Espanyol, com Koundé, Cancelo, Olmo, Rashford e Lewandowski, que iniciaram a partida da Liga dos Campeões, no banco. Lamine Yamal também era cotado para ser poupado, mas começou e terminou jogando.



A aposta do técnico alemão não demorou para dar certo. Aos 10 minutos, Yamal cobrou escanteio no segundo pau. O goleiro Dmitrovic falha, e a bola cruza toda a pequena área e termina na cabeça de Torres. O atacante comemorou seu primeiro gol desde 31 de janeiro.

A dupla Yamal e Torres voltou a funcionar no segundo gol do Barcelona. O astro de 18 anos acionou Torres na área pela direita. O atacante finalizou cruzado, e a bola entrou no canto direito do goleiro Dmitrovic.

Com vantagem no placar, o jogo dominado e com Yamal atormentando a defesa do Espanyol, o Barcelona dava mostras no início do segundo tempo de que iria conseguir uma vitória tranquila. Logo aos 9, Ferran Torres marcou pela terceira vez, mas o gol foi anulado por impedimento após intervenção do VAR.



Na sequência, porém, o Espanyol conseguiu marcar. Após disputa na área do Barcelona, a bola sobrou limpa para Lozano, que bateu cruzado, sem chance para Joan Garcia. A bola ainda bateu na trave direita antes de entrar.



O gol animou os visitantes, que aumentaram a bola de bola e a produção ofensiva. O Espanyol teve menos de 20% de posse e finalizaram 2 vezes na primeira etapa e terminaram o clássico com cerca de 25% e 10 tentativas de gol.



No final da partida, o Barcelona conseguiu se impor. Aos 37, Casado ganhou disputa no meio de campo e lançou Yamal, que ganhou dividida com o goleiro Dmitrovic, e tocou para o gol vizinho. Dois minutos depois, Rashford, que entrou no lugar de Gavi, completou a goleada ao finalizar após cruzamento de De Jong.



O Barcelona busca agora a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões na terça-feira, enquanto o Espanyol tenta se reabilitar contra o Levante no dia 27.