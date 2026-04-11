Ferran Torres marcou dois gols na vitória do Barcelona sobre o EspanyolDivulgação / Barcelona
Agora, o clube vai a Madri na terça-feira (14) tentando reverter a desvantagem conquistada pelo Atlético e com um atacante que ficou com a moral restabelecida. Ferran Torres conseguiu um "doblete" deste sábado e encerrou um jejum de 14 jogos sem marcar.
Sem Raphinha, lesionado, Flick montou o Barcelona, que chegou a 30 partidas de invencibilidade contra o Espanyol, com Koundé, Cancelo, Olmo, Rashford e Lewandowski, que iniciaram a partida da Liga dos Campeões, no banco. Lamine Yamal também era cotado para ser poupado, mas começou e terminou jogando.
A aposta do técnico alemão não demorou para dar certo. Aos 10 minutos, Yamal cobrou escanteio no segundo pau. O goleiro Dmitrovic falha, e a bola cruza toda a pequena área e termina na cabeça de Torres. O atacante comemorou seu primeiro gol desde 31 de janeiro.
Na sequência, porém, o Espanyol conseguiu marcar. Após disputa na área do Barcelona, a bola sobrou limpa para Lozano, que bateu cruzado, sem chance para Joan Garcia. A bola ainda bateu na trave direita antes de entrar.
O gol animou os visitantes, que aumentaram a bola de bola e a produção ofensiva. O Espanyol teve menos de 20% de posse e finalizaram 2 vezes na primeira etapa e terminaram o clássico com cerca de 25% e 10 tentativas de gol.
No final da partida, o Barcelona conseguiu se impor. Aos 37, Casado ganhou disputa no meio de campo e lançou Yamal, que ganhou dividida com o goleiro Dmitrovic, e tocou para o gol vizinho. Dois minutos depois, Rashford, que entrou no lugar de Gavi, completou a goleada ao finalizar após cruzamento de De Jong.
O Barcelona busca agora a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões na terça-feira, enquanto o Espanyol tenta se reabilitar contra o Levante no dia 27.
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