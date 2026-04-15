Erazo com o troféu do MasterChef Celebridades do Equador - Reprodução de Instagram

Erazo com o troféu do MasterChef Celebridades do EquadorReprodução de Instagram

Publicado 15/04/2026 12:01

Longe dos gramados desde 2020, Frickson Erazo ganhou destaque em um cenário bem diferente do futebol. O ex-zagueiro com passagens por Flamengo, Vasco, Grêmio e Atlético-MG foi o grande vencedor do MasterChef Celebridades do Equador.

Conhecido como 'El Elegante', o equatoriano de 37 anos destacou-se ao longo da temporada com um desempenho consistente. Por isso, chegou à final como um favorito e confirmou o bom desempenho na decisão. Ele superou os criadores de conteúdo Andrea Suzuki e Josh Paredes.



Mensagem de Erazo após o MasterChef celebridades



Depois da vitória, Erazo usou as redes sociais para agradecer o apoio do público e destacou a importância da participação no programa. Além disso, citou a influência decisiva da culinária da cidade onde nasceu, Esmeraldas.



"Hoje não só eu ganhei... ganha uma história. Este triunfo sabe a luta, a consistência... mas acima de tudo sabe a casa. Aos sabores da minha terra, à minha querida Esmeraldas, que hoje se sente à mesa de um país inteiro", escreveu Erazo no Instagram.

"Obrigado por crer, apoiar e por me acompanhar em cada passo dentro destas cozinhas. Hoje elevo este título com orgulho, mas com os pés no chão... Porque isto não é o fim, é o começo de algo muito maior. De Esmeraldas para o mundo".



A carreira do ex-zagueiro



Antes de se destacar na cozinha, Erazo construiu carreira no futebol sul-americano. Depois de começar no El-Nacional, destacou-se pelo Barcelona de Guayaquil e foi contrato pelo Flamengo em 2014. Entretanto, não conseguiu muito espaço no Rubro-Negro, onde atuou apenas sete vezes, com algumas falhas, e não deixou saudades.



Teve mais oportunidades nas temporadas seguintes por Grêmio (42 jogos) e Atlético-MG (46), onde foi campeão mineiro em 2017. E chegou ao Vasco em 2018, com 22 partidas antes de retornar ao Barcelona de Guayaquil no mesmo ano.



O ex-zagueiro também defendeu a seleção equatoriana entre 2011 e 2018, somando 65 partidas e participou da Copa do Mundo de 2014.