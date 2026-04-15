Neymar na partida contra o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (14)Raul Baretta / Santos
"Você devia ter treinado mais. Tá gordinho [risos]", disse o camisa 10, se afastando, mas voltando logo em seguida para falar mais. "Você tem razão... tá feliz? Eu sou mimado? Estou dando aqui a vida. Vou te dar um minuto de fama", afirmou, antes de se aproximar ainda mais do torcedor, que seguia retrucando, para continuar a conversa.
'Não posso aceitar'
O camisa 10 continuou se defendendo. "Não estou falando de não me criticar em relação à partida que eu faço, ao que eu estou fazendo dentro de campo, mas me criticar fora de campo, não vou aceitar. O torcedor fica chateado com o empate, ainda mais contra um time como o Recoleta, mas nós também saímos chateados, parecia mais que foi uma derrota. É isso, levantar a cabeça e seguir", concluiu.
O Santos empatou em 1 a 1 contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai. Neymar abriu o placar aos 4 minutos e o adversário empatou no fim do primeiro tempo. O resultado rendeu cobranças não só a Neymar, mas também ao resto do time.
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