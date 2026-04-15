Neymar na partida contra o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (14) - Raul Baretta / Santos

Neymar na partida contra o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (14)Raul Baretta / Santos

Publicado 15/04/2026 09:16

Neymar discutiu com um torcedor do Santos após o empate do time contra o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (14), na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. Uma câmera da "ESPN" flagrou o jogador rebatendo críticas de um santista com gritos em direção à arquibancada, afirmando que está "dando a vida".



"Você devia ter treinado mais. Tá gordinho [risos]", disse o camisa 10, se afastando, mas voltando logo em seguida para falar mais. "Você tem razão... tá feliz? Eu sou mimado? Estou dando aqui a vida. Vou te dar um minuto de fama", afirmou, antes de se aproximar ainda mais do torcedor, que seguia retrucando, para continuar a conversa.

'Não posso aceitar'

Na zona mista, Neymar argumentou que retrucou o torcedor pela forma como ele se expressou. "Eu entendo os torcedores que criticam o nosso jogo, mas quando vai para o pessoal, quando ele ataca de uma forma diferente, não posso aceitar porque sou um cara muito coerente, dou a vida pelo futebol, por esse clube, faço até mais do que eu deveria, então não posso ser tratado dessa forma."



O camisa 10 continuou se defendendo. "Não estou falando de não me criticar em relação à partida que eu faço, ao que eu estou fazendo dentro de campo, mas me criticar fora de campo, não vou aceitar. O torcedor fica chateado com o empate, ainda mais contra um time como o Recoleta, mas nós também saímos chateados, parecia mais que foi uma derrota. É isso, levantar a cabeça e seguir", concluiu.



O Santos empatou em 1 a 1 contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai. Neymar abriu o placar aos 4 minutos e o adversário empatou no fim do primeiro tempo. O resultado rendeu cobranças não só a Neymar, mas também ao resto do time.