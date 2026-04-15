Comemoração de Angelina - Lívia Villas Boas/CBF

Comemoração de AngelinaLívia Villas Boas/CBF

Publicado 15/04/2026 01:30 | Atualizado 15/04/2026 01:32

Cuiabá - A seleção brasileira feminina venceu a Zâmbia por 6 a 1 na Arena Pantanal, em jogo que terminou na madrugada desta quarta-feira (15), pela Fifa Series. Yasmim, Tainá Maranhão, Angelina, Raíssa Bahia, Kerolin e Vitória Calhau marcaram para o Brasil. Barbra Banda descontou para as africanas, que atuaram com uma a menos desde a expulsão da goleia Hazel Nali no primeiro tempo.

Ela tocou a bola com o braço fora da área e foi expulsa pelos 27 minutos, depois da árbitra revisar o lance no monitor do VAR. Pouco depois, aos 30, Yasmin abriu o placar para o Brasil na cobrança de falta.

Gio chegou a marcar ainda na primeira etapa, mas a assistente pegou a posição de impedimento para invalidar o lance ainda em campo. Nos acréscimos, Barbra Banda balançou a rede, mas a árbitra foi ao VAR, pegou um toque no braço da jogadora e anulou.

Já na etapa complementar, Tainá Maranhão anotou o segundo gol do Brasil. Barbra Banda descontou pouco depois. No entanto, Angelina, Raíssa Bahia, Kerolin e Vitória Calhau apareceram para ampliar e selar a vitória brasileira.

Dudinha chegou a marcar duas vezes no segundo tempo, mas os lances foram invalidados: o primeiro por impedimento; e o segundo por ver uma falta na origem do lance.

A Amarelinha voltará a campo para enfrentar o Canadá no próximo sábado (18), às 22h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.