Comemoração de AngelinaLívia Villas Boas/CBF
Seleção feminina goleia Zâmbia na Arena Pantanal pela Fifa Series
A adversária ainda viu a goleira ser expulsa no primeiro tempo
Seleção feminina goleia Zâmbia na Arena Pantanal pela Fifa Series
A adversária ainda viu a goleira ser expulsa no primeiro tempo
Renato faz crítica por expulsão de JP: 'Será que a Conmebol vai multar o árbitro?'
Técnico do Vasco também justificou a escalação do Vasco na derrota para o Audax Italiano
Thiago Mendes assume 'metade da culpa' do Vasco e detona árbitro: 'Prejudicou'
Cruz-Maltino encerrou a partida com dois a menos na derrota para o Audax Italiano
Vasco perde para o Audax Italiano, e torcida fica na bronca em dose dupla
Cruz-Maltino, que fechou a partida com dois a menos, não fez um bom jogo e lidou com polêmicas de arbitragem
Flamengo vence o Vasco no NBB, decreta rebaixamento do rival e provoca
Rubro-Negro superou o Cruz-Maltino por 95 a 75 no Maracanãzinho
Raphinha se revolta após eliminação do Barcelona: 'Jogo roubado'
Brasileiro ficou na bronca com a atuação da arbitragem nas duas partidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.