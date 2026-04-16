Júnior Santos colocou o Botafogo em vantagem no fim do primeiro tempo, após receber lançamento de Barboza e arrancar em velocidade - Vítor Silva/Botafogo

Júnior Santos colocou o Botafogo em vantagem no fim do primeiro tempo, após receber lançamento de Barboza e arrancar em velocidadeVítor Silva/Botafogo

Publicado 16/04/2026 00:00

Depois de estrear na Sul-Americana com um empate frustrante, o Botafogo foi até a Argentina para enfrentar o Racing e volta ao Brasil com os três pontos. Em um jogo animado, o time de Franclim Carvalho venceu ontem o adversário por 3 a 2 no El Cilindro, pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana.

A partida de aconteceu com portões fechados, já que o Racing cumpre punição pela festa da torcida na última Libertadores. Com a vitória, o Glorioso chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo E.

O Botafogo foi a campo com oito mudanças em relação ao time titular do empate com o Coritiba em 2 a 2. Uma delas foi a saída de Raul para a entrada de Neto, que falhou logo com quatro minutos.

Ignacio Rodríguez cobrou falta pelo lado esquerdo, mas o goleiro não achou nada ao sair para fazer o corte. Assim, a bola chegou até Santiago Sosa, que apareceu para finalizar de cabeça e balançar a rede.

O Botafogo cresceu na partida e contou com um vacilo da defesa do Racing para deixar tudo igual. Após um corte de cabeça, a bola bateu no próprio companheiro e sobrou para Arthur Cabral. O centroavante invadiu a área, ficou cara a cara com o goleiro e marcou aos 23.

O time de Franclim Carvalho seguia bem em campo e virou o jogo aos 41 minutos. Alexander Barboza descolou ótimo lançamento para Júnior Santos, que partiu do campo de defesa. O camisa 7 ficou de frente para o goleiro e não desperdiçou: 2 a 1.

O Racing seguia com mais posse de bola e, quando encontrou espaço, não perdoou o Bota. Cannavo correu nas costas da marcação pelo lado direito, invadiu a área e cruzou para Martínez só empurrar a bola para o gol: 2 a 2.

Foi um banho de água fria para o Botafogo, que se mostrou resiliente, mas ainda faltava criar uma grande jogada e finalizar com categoria, o que aconteceu nos acréscimos: Barrera descolou bom passe para Kadir, que entrou na área pelo lado esquerdo e fez o cruzamento preciso para Danilo mandar a bola para o fundo da rede.