Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 15/04/2026 22:24

Neymar pediu desculpa por ter discutido com um torcedor na Vila Belmiro depois do empate do Santos com o Deportivo Recoleta (PAR) em 1 a 1, na terça-feira (14), pela Sul-Americana. Por meio de uma rede social, ele destacou que poderia ter ficado quieto.

"Concordo que não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto! Então, peço desculpa a quem se ofendeu! Prometo a mim mesmo que não farei mais isso... Podem falar o que for, simplesmente só jogarei futebol", escreveu Neymar, no story do Instagram.

Publicação de Neymar Reprodução/Instagram @neymarjr

Entenda o caso

O meia-atacante discutiu com um torcedor do Santos após o jogo contra o Deportivo Recoleta na terça-feira (14), na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. Uma câmera da 'ESPN' flagrou o jogador rebatendo críticas de um santista com gritos em direção à arquibancada, afirmando que está "dando a vida".



"Você devia ter treinado mais. Tá gordinho [risos]", disse o camisa 10, se afastando, mas voltando logo em seguida para falar mais. "Você tem razão... tá feliz? Eu sou mimado? Estou dando aqui a vida. Vou te dar um minuto de fama", afirmou, antes de se aproximar ainda mais do torcedor, que seguia retrucando, para continuar a conversa.

Na zona mista, Neymar argumentou que retrucou o torcedor pela forma como ele se expressou. "Eu entendo os torcedores que criticam o nosso jogo, mas quando vai para o pessoal, quando ele ataca de uma forma diferente, não posso aceitar porque sou um cara muito coerente, dou a vida pelo futebol, por esse clube, faço até mais do que eu deveria, então não posso ser tratado dessa forma."



O camisa 10 continuou se defendendo. "Não estou falando de não me criticar em relação à partida que eu faço, ao que eu estou fazendo dentro de campo, mas me criticar fora de campo, não vou aceitar. O torcedor fica chateado com o empate, ainda mais contra um time como o Recoleta, mas nós também saímos chateados, parecia mais que foi uma derrota. É isso, levantar a cabeça e seguir", concluiu.