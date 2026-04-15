Treinador do Real, Álvaro Arbeloa ficou na bronca com a arbitragem - Karl-Josef Hildenbrand/AFP

Treinador do Real, Álvaro Arbeloa ficou na bronca com a arbitragemKarl-Josef Hildenbrand/AFP

Publicado 15/04/2026 20:00

Assim que terminou a partida e a participação do Real Madrid na atual edição da Liga dos Campeões, os jogadores, revoltados, partiram para cima do árbitro protestando contra a expulsão de Camavinga, pelo segundo cartão amarelo. No protesto, Arda Güler também foi expulso.

Frustrado, o técnico Álvaro Arbeloa colocou a culpa da eliminação no apito, garantindo que a expulsão exagerada definiu a vitória do Bayern de Munique. O Real Madrid fez grande partida, mesmo jogando na Allianz Arena, em Munique, e vencia até os 43 minutos da etapa final, quando, já com um a menos em campo, levou o gol de empate, de Luís Díaz. Ainda deu tempo de Olise definir a virada.

"Gostaria que o Bayern nos vencesse de outra maneira. Teria sido incrível, pois ninguém merece um cartão amarelo por isso num jogo como este", lamentou Arbeloa. No lance da expulsão, Camavinga tirou a bola nas mãos de um rival que queria reiniciar o jogo rapidamente e, após pressão dos jogadores do Bayern, acabou levando o amarelo. O meio-campista já tinha sido punido com um amarelo anteriormente e acabou expulso.

"O árbitro estragou o jogo e a eliminatória. Tudo acabou com a expulsão de Camavinga. O árbitro estragou uma eliminatória que estava sendo muito bonita", seguiu na bronca o treinador, acreditando que o árbitro não lembrou que já tinha dado amarelo ao francês, senão não teria o punido novamente.

"Sinto muito por todos os madridistas. Me dói, porque não vamos ganhar a décima sexta (taça da Liga dos Campeões) este ano", lamentou. Após o desabafo, Arbeloa fez questão de exaltar a apresentação de sua equipe, mesmo ciente que a conquista de um título na temporada se complicou, já que somente resta o campeonato espanhol, no qual o Barcelona tem nove pontos e está na frente restando sete rodadas.

"Nossos jogadores entregaram uma partida fantástica e sinto muito por eles, considerando todos os esforços que eles forneceram", afirmou, abatido, o técnico Arbeloa. "Sinto muito também por todos os madridistas que vieram aqui, e por todos aqueles que nos assistiam de casa."