Gesto de Raphinha após a eliminação do Barcelona pode gerar punição - Reprodução/TNT Sports

Gesto de Raphinha após a eliminação do Barcelona pode gerar puniçãoReprodução/TNT Sports

Publicado 15/04/2026 19:30

Rio - O atacante brasileiro Raphinha pediu desculpas por seu gesto direcionado à torcida do Atlético de Madrid após a eliminação do Barcelona, nesta terça-feira (14), nas quartas de final da Liga dos Campeões. O jogador, que desfalcou o time catalão devido a uma lesão na coxa direita, também criticou a arbitragem, fazendo um gesto de "roubo" com as mãos.

Por causa do episódio, o atacante brasileiro provavelmente enfrentará uma sanção da Uefa por suas ações no Estádio Metropolitano. Ainda em campo, ele gesticulou em direção à torcida do Atlético de Madrid fez um sinal que parecia indicar a eliminação do rival na próxima fase. Em entrevista à "DAZN" nesta quarta-feira (15), o jogador pediu desculpas.

"Foi um ato cometido em um momento de tensão e não condiz com meus valores", afirmou o atleta, que acrescentou que reagiu em resposta a "um torcedor que me desrespeitou".

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, na terça-feira (14), mas não foi o suficiente. No jogo de ida, o time comandado pelo técnico Diego Simeone venceu o Barça por 2 a 0, no Camp Nou, e construiu uma importante vantagem. No placar agregado, o Atleti venceu por 3 a 2 e avançou à semifinal da Liga dos Campeões.