Gesto de Raphinha após a eliminação do Barcelona pode gerar puniçãoReprodução/TNT Sports
Raphinha pede desculpa por gesto de roubo após eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões
Atacante brasileiro pode ser suspenso pela Uefa
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Centroavante anotou o único gol do Cruz-Maltino, que teve atuação pouco inspirada diante do Audax Italiano
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