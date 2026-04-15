Aos 32 anos, Harry Kane vive o auge de sua carreira. Em 41 jogos nesta temporada, tem 49 gols e 5 assistências - Karl-Josef Hildenbrand / AFP

Aos 32 anos, Harry Kane vive o auge de sua carreira. Em 41 jogos nesta temporada, tem 49 gols e 5 assistênciasKarl-Josef Hildenbrand / AFP

Publicado 15/04/2026 18:12

Rio - Em um jogo de sete gols e muita emoção, o Bayern de Munique venceu o Real Madrid por 4 a 3, nesta quarta-feira (15), na Allianz Arena, e garantiu a classificação à semifinal da Liga dos Campeões. Guller (2) e Mbappé marcaram os gols do time merengue, enquanto Pavlovic, Kane, Díaz e Olise marcaram para o time bávaro. Camavinga foi expulso na reta final do segundo tempo. Na próxima fase, o time alemão encara o PSG, atual campeão.

O Real Madrid abriu o placar com 36 segundos, quando Neuer errou a saída de bola e entregou um presente ao meia Arda Guller. O Bayern de Munique, no entanto, não se abalou e reagiu imediatamente. O time bávaro empatou aos seis, com Pavlovic, de cabeça, após cobrança de escanteio de Kimmich, e deixou o jogo novamente aberto.

Após empatar, o Bayern de Munique ganhou confiança e aumentou a pressão, mas Lunin manteve o Real Madrid vivo. Em bela cobrança de falta de Arda Guller, o time espanhol voltou a ficar na frente do placar, aos 29 minutos. Porém, novamente o time alemão teve forças para reagir e chegou ao empate ao 38, com o artilheiro Kane.

Na reta final do primeiro tempo, o Real Madrid marcou pela terceira vez, com Mbappé, após bela jogada de Vini Jr. Na etapa final, o jogo ficou mais truncado e com poucas chances. O Real chegou com perigo duas vezes, mas Neuer dessa vez fez grandes defesas e foi decisivo. O Bayern, por sua vez, teve dificuldades para passar pela defesa merengue.

O panorama mudou aos 41 minutos do segundo tempo. Camavinga recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Bayern de Munique não demorou para marcar e chegou ao empate com gol do colombiano Luis Díaz, em chute da entrada da área. O Real Madrid sentiu o golpe e se desestabilizou. Ainda deu tempo para Olise, em contra-ataque, decretar a vitória do time alemão.