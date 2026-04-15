O Vasco enfrentará o Corinthians pela Copa LNF no Maracanãzinho - Divulgação / Vasco da Gama

O Vasco enfrentará o Corinthians pela Copa LNF no MaracanãzinhoDivulgação / Vasco da Gama

Publicado 15/04/2026 18:18

Rio - O futsal retornará ao Maracanãzinho. O ginásio será palco do jogo entre Vasco e Corinthians no sábado (25), às 18h45, pela primeira rodada da Copa LNF. O vencedor avança às oitavas de final da competição.

"É parte da nossa estratégia da LNF voltar a ter o futsal nos principais palcos esportivos do Brasil. O Maracanãzinho protagonizou grandes momentos para o futsal brasileiro, e este retorno será histórico para todos, principalmente, para Vasco da Gama, que simbolizará o retorno do estado do Rio Janeiro à elite do futsal do país", afirmou o presidente da LNF, Fellipe Drommond.





O Maracanãzinho foi a casa da grande conquista do futsal vascaíno. Em 2000, o time que contava com nomes como Manoel Tobias, Índio, Schumacher, Fininho, entre outros, ergueu o troféu da Liga Nacional de Futsal em decisão contra o Atlético-MG. Os ingressos para a partida do fim de semana estão disponíveis por meio do site lnftickets.com.br O Maracanãzinho foi a casa da grande conquista do futsal vascaíno. Em 2000, o time que contava com nomes como Manoel Tobias, Índio, Schumacher, Fininho, entre outros, ergueu o troféu da Liga Nacional de Futsal em decisão contra o Atlético-MG.

Choque de campeões

O Vasco tem o nome gravado na história da Liga Nacional de Futsal, assim como o Corinthians. A equipe paulista é a atual vice-campeã da LNF e conquistou os títulos das temporadas 2016 e 2022.

A Copa LNF é uma das principais novidades da temporada 2026. Com equipes das duas divisões da LNF 2026, a competição coloca frente a frente os times da elite e da divisão Silver.

Os confrontos acontecem em sistema de mata-mata simples até a grande final, que será realizada em cidade-sede a ser definida em breve.