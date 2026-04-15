Gesto de Raphinha após a eliminação do Barcelona pode gerar punição - Reprodução/TNT Sports

Gesto de Raphinha após a eliminação do Barcelona pode gerar puniçãoReprodução/TNT Sports

Publicado 15/04/2026 13:19

Mesmo fora da partida por lesão, o atacante concedeu entrevista à TNT Sports após o jogo e reclamou da atuação da arbitragem, apontando decisões que considerou injustas ao longo da partida.

"Para mim, foi um jogo roubado. Não só esse, como o outro também. Acho que a arbitragem esteve muito mal, incrível as decisões que toma. O Atlético fez não sei quantas faltas, e o árbitro não mostrou um cartão amarelo para eles. Queria entender de verdade o medo deles do Barcelona chegar para ganhar", afirmou o brasileiro.

DECLARAÇÃO PODE GERAR PUNIÇÃO

De acordo com o regulamento disciplinar da Uefa, manifestações públicas que possam ser interpretadas como ofensivas ou que coloquem em dúvida a integridade da competição podem resultar em punições. O Artigo 11 do código da entidade prevê sanções para condutas que desrespeitem padrões de comportamento ou prejudiquem a imagem do futebol europeu.

Neste cenário, Raphinha pode ser suspenso por até três jogos em competições organizadas pela Uefa, caso a entidade entenda que suas declarações ultrapassaram os limites aceitáveis.

A situação tem um precedente relevante envolvendo Neymar. Em 2019, o atacante foi punido após criticar a arbitragem de um jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester United nas redes sociais. Na ocasião, a Uefa aplicou uma suspensão de três partidas, posteriormente reduzida para dois jogos após recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).