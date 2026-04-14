Lance do jogo entre Atlético de Madrid e BarcelonaJavier Soriano / AFP
Atlético de Madrid perde, mas elimina o Barcelona e avança na Liga dos Campeões
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Cruz-Maltino encerrou a partida com dois a menos na derrota para o Audax Italiano
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Cruz-Maltino, que fechou a partida com dois a menos, não fez um bom jogo e lidou com polêmicas de arbitragem
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