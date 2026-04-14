Lance do jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona - Javier Soriano / AFP

Lance do jogo entre Atlético de Madrid e BarcelonaJavier Soriano / AFP

Publicado 14/04/2026 18:30

Espanha - O Atlético de Madrid está na semifinal da Liga dos Campeões 2025/26. Isso porque perdeu para o Barcelona por 2 a 1 no Estádio Metropolitano, na noite desta terça-feira (14), pelo jogo da volta das quartas da competição. Como venceu por 2 a 0 na ida, no Camp Nou , a equipe de Diego Simeone avançou com um triunfo de 3 a 2 no placar agregado.

O adversário na fase semifinal virá do confronto entre Arsenal e Sporting, que vão medir forças a partir das 16h (de Brasília) desta quarta-feira (15), na Inglaterra. Na ida, os Gunners venceram a equipe de Portugal por 1 a 0.

Atlético de Madrid x Barcelona

Com a desvantagem de 2 a 0, o Barcelona começou a partida em cima e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Lamine Yamal. Já aos 24, Ferran Torres ampliou a vantagem no jogo desta terça-feira (14) e, consequentemente, deixou tudo igual no placar agregado.

A alegria, porém, durou pouco, já que Lookman marcou para o Atlético de Madrid aos 31 minutos. A derrota por 2 a 1 classificava o time da casa para a semifinal da Liga dos Campeões.

Na etapa complementar, Ferran Torres chegou a marcar para o Barcelona, mas o impedimento foi assinalado com o auxilio do VAR, e o lance foi anulado.

Posteriormente, o Atlético de Madrid começou a crescer no jogo e limitou as ações do Barcelona, que ainda viu Eric García ser expulso aos 34 minutos. Inicialmente, o árbitro apresentou o cartão amarelo, mas mudou a cor após revisar o lance no monitor do VAR.