Raphinha - Divulgação/ Barcelona

RaphinhaDivulgação/ Barcelona

Publicado 14/04/2026 21:47

Espanha - Raphinha não escondeu a insatisfação com a arbitragem após a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões . Uma câmera da 'TNT Sports' flagrou o momento em que o brasileiro fazia um sinal de roubo. Em entrevista ao canal após o jogo desta terça-feira (14), ele falou em "roubo" nas duas partidas.

"Para mim, foi um jogo roubado. Não só esse, como o outro também. Acho que a arbitragem esteve muito mal, incrível as decisões que toma. O Atlético fez não sei quantas faltas, e o árbitro não mostrou um cartão amarelo para eles", disse Raphinha.

Gesto de Raphinha após a eliminação do Barcelona Reprodução/TNT Sports

Após o jogo de ida, na semana passada, o Barcelona apresentou uma queixa à Uefa . O centro da polêmica foi um possível pênalti não marcado a favor do time catalão.

O Barça pediu uma penalidade depois de o goleiro adversário, na visão do clube catalão, cobrar o tiro de meta e o zagueiro tocar a bola com a mão na pequena área para reiniciar o jogo. A Uefa, porém, "declarou a reclamação inadmissível"

Eliminação do Barcelona

Raphinha foi desfalque nas duas partidas, já que se recupera de uma lesão na coxa direita.



"Foi difícil, ainda mais quando a gente vê que precisa fazer três vezes mais para ganhar o jogo. Queria, de verdade, entender o medo dessa galera, que o Barça chegue para ganhar. Cometer um erro em um jogo, até entendo, mas dois seguidos... Acho que essa eliminatória foi bem mentirosa, ao meu ver. Todo mundo pode errar, todo mundo é ser humano, mas quando os erros vêm se repetindo... Da mesma maneira sempre, é um ponto de atenção", destacou Raphinha.