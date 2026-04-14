Álvaro Arbeloa é o treinador do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Álvaro Arbeloa é o treinador do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 14/04/2026 19:25 | Atualizado 14/04/2026 19:25

Rio - Após perder o jogo de ida, o Real Madrid terá uma dura missão para avançar à semifinal da Liga dos Campeões. O time merengue enfrenta o Bayern de Munique, nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Alemanha, pela partida de volta, com o desafio de vencer por dois gols de diferença.

"Somos o Real Madrid e acreditamos que vamos ganhar. Precisamos melhorar muitas coisas para criar mais oportunidades. Mas, a primeira razão para acreditar é porque somos o Real Madrid. Somos a equipe que nunca se rende e a equipe dos 15 títulos da Liga dos Campeões", disse o técnico Alvaro Arbeloa.

Apesar do discurso otimista, Arbeloa reconheceu que a equipe precisa evoluir, mas ressaltou a confiança na identidade do clube. O treinador garantiu que a postura e o desempenho serão diferentes em relação ao primeiro jogo, além de explicar que nem todos os jogadores estavam na melhor condição física.

"Já sei qual será o time e isso me dá confiança. Os jogadores que começarem no banco também serão fundamentais. Não acho que precisamos de milagre. Se já vencemos antes, não é nada absurdo. No primeiro jogo, o melhor jogador do Bayern foi o goleiro", finalizou.