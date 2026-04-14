Álvaro Arbeloa é o treinador do Real MadridJavier Soriano / AFP
Arbeloa demonstra confiança na virada do Real Madrid na Liga dos Campeões
Time espanhol perdeu o jogo de ida para o Bayern de Munique por 2 a 1
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