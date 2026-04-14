Miguel Pupo venceu Yago Dora na decisão da etapa de Bells BeachEd Sloane/WSL

Rio - O Brasil começou com tudo na temporada de 2026 da Liga Mundial de Surfe (WSL). Após a vitória de Miguel Pupo na final brasileira contra Yago Dora em Bells Beach, a Brazilian Storm chega com tudo para a etapa de Margaret River, entre os dias 15 e 25 deste mês.
Vencedor em Bells Beach e novo dono da lycra amarela, Miguel Pupo estreia contra o australiano Morgan Cibilic na bateria 16 do round 2. Atual campeão mundial, Yago Dora estreia contra o vencedor da bateria 1 da triagem, entre os australianos Oscar Berry e Jacob Willcox.
Assim com Yago Dora, Italo Ferreira também enfrentará um vencedor da triagem. O adversário será o vencedor da bateria 4 da triagem, entre o sul-africano Luke Thompson e o marroquino Ramzi Boukhiam. Já Mateus Herdy é o único brasileiro na triagem e enfrentará o australiano Jack Thomas na bateria 2.
Já os demais brasileiros já têm os adversários definidos. Samuel Pupo e João Chianca terão os americanos Cole Houshmand e Jake Marshall, respectivamente, pela frente. Já Filipe Toledo e Alejo Muniz vão encarar os australianos George Pittar e Ethan Ewing. Por fim, Gabriel Medina duela com o mexicano Alan Cleland.

Veja as baterias de Margaret River:

Baterias do round 1
Oscar Berry (AUS) x Jacob Willcox (AUS)
Mateus Herdy (BRA) x Jack Thomas (AUS)
Callum Robson (AUS) x Liam O'Brien (AUS)
Luke Thompson (AFS) x Ramzi Boukhiam (MAR)
Baterias do round 2
Cole Houshmand (EUA) x Samuel Pupo (BRA)
Kanoa Igarashi (JPN) x Eli Hanneman (HAV)
Jordy Smith (AFS) x vencedor da bateria 3 da triagem
Barron Mamiya (HAV) x Joel Vaughan (AUS)
Marco Mignot (FRA) x Crosby Colapinto (EUA)
Grifin Colapinto (EUA) x vencedor da bateria 2 da triagem
Gabriel Medina (BRA) x Alan Cleland (MEX)
Jack Robinson (AUS) x Kauli Vaast (FRA)
Yago Dora (BRA) x vencedor da bateria 1 da triagem
Connor O'Leary (JPN) x Rio Waida (IND)
Filipe Toledo (BRA) x George Pittar (AUS)
Leonardo Fioravanti (ITA) x Seth Moniz (HAV)
Italo Ferreira (BRA) x vencedor da bateria 4 da triagem
Jake Marshall (EUA) x João Chianca (BRA)
Ethan Ewing (AUS) x Alejo Muniz (BRA)
Miguel Pupo (BRA) x Morgan Cibilic (AUS)