Rio - O Brasil começou com tudo na temporada de 2026 da Liga Mundial de Surfe (WSL). Após a vitória de Miguel Pupo na final brasileira contra Yago Dora em Bells Beach, a Brazilian Storm chega com tudo para a etapa de Margaret River, entre os dias 15 e 25 deste mês.
Vencedor em Bells Beach e novo dono da lycra amarela, Miguel Pupo estreia contra o australiano Morgan Cibilic na bateria 16 do round 2. Atual campeão mundial, Yago Dora estreia contra o vencedor da bateria 1 da triagem, entre os australianos Oscar Berry e Jacob Willcox.
Assim com Yago Dora, Italo Ferreira também enfrentará um vencedor da triagem. O adversário será o vencedor da bateria 4 da triagem, entre o sul-africano Luke Thompson e o marroquino Ramzi Boukhiam. Já Mateus Herdy é o único brasileiro na triagem e enfrentará o australiano Jack Thomas na bateria 2.
Já os demais brasileiros já têm os adversários definidos. Samuel Pupo e João Chianca terão os americanos Cole Houshmand e Jake Marshall, respectivamente, pela frente. Já Filipe Toledo e Alejo Muniz vão encarar os australianos George Pittar e Ethan Ewing. Por fim, Gabriel Medina duela com o mexicano Alan Cleland.
Veja as baterias de Margaret River:
Baterias do round 1 Oscar Berry (AUS) x Jacob Willcox (AUS) Mateus Herdy (BRA) x Jack Thomas (AUS) Callum Robson (AUS) x Liam O'Brien (AUS) Luke Thompson (AFS) x Ramzi Boukhiam (MAR)
Baterias do round 2 Cole Houshmand (EUA) x Samuel Pupo (BRA) Kanoa Igarashi (JPN) x Eli Hanneman (HAV) Jordy Smith (AFS) x vencedor da bateria 3 da triagem Barron Mamiya (HAV) x Joel Vaughan (AUS) Marco Mignot (FRA) x Crosby Colapinto (EUA) Grifin Colapinto (EUA) x vencedor da bateria 2 da triagem Gabriel Medina (BRA) x Alan Cleland (MEX) Jack Robinson (AUS) x Kauli Vaast (FRA) Yago Dora (BRA) x vencedor da bateria 1 da triagem Connor O'Leary (JPN) x Rio Waida (IND) Filipe Toledo (BRA) x George Pittar (AUS) Leonardo Fioravanti (ITA) x Seth Moniz (HAV) Italo Ferreira (BRA) x vencedor da bateria 4 da triagem Jake Marshall (EUA) x João Chianca (BRA) Ethan Ewing (AUS) x Alejo Muniz (BRA) Miguel Pupo (BRA) x Morgan Cibilic (AUS)
