Bia Haddad é a tenista número um do ranking brasileiro

Rio - A parceria entre Bia Haddad e o técnico espanhol Carlos Martinez Comet começou com um resultado positivo. Nesta terça-feira (14), a tenista paulistana, atual 69ª do ranking mundial, estreou com vitória no WTA 125 de Oeiras, em Portugal, ao derrotar a anfitriã Francisca Jorge (188ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6(3).
O triunfo em solo português carrega um peso para a brasileira: foi sua primeira vitória em chaves principais desde setembro de 2025. Até o momento, o único resultado positivo de Bia em 2026 havia ocorrido no qualifying do WTA de Doha, em fevereiro.
Leia mais: Começa novo julgamento sobre morte de Maradona um ano após escândalo
Principal cabeça de chave do torneio, ela precisou de 2h01min para confirmar o favoritismo em um jogo marcado pela instabilidade física e técnica de ambos os lados. A partida em Oeiras foi definida pelo alto número de quebras de serviço, 13 no total. 
Com a vaga garantida nas oitavas de final, Bia Haddad aguarda a definição do confronto entre a polonesa Maja Chwalinska (129ª) e a espanhola Kaitlin Quevedo (144ª). A brasileira busca utilizar o torneio em Portugal para recuperar a confiança e subir na classificação da WTA após o início de temporada irregular.