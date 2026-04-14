Pedro Lourenço ao lado de Artur Jorge - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Pedro Lourenço ao lado de Artur JorgeGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 14/04/2026 16:23

Minas Gerais - O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (14), a renovação de contrato com o técnico Artur Jorge, que comandou o time em apenas quatro partidas. O novo vínculo vai até o fim de 2030.

"Nesta terça-feira, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, e Artur Jorge acertaram a permanência do treinador no clube até o fim de 2030! Seguimos juntos por grandes conquistas!", escreveu o perfil do Cruzeiro, por meio das redes sociais.

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Nesta terça-feira, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, e Artur Jorge acertaram a permanência do treinador no clube até o fim de 2030! Seguimos juntos por grandes conquistas!



@ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/9OWfefyrWS — Cruzeiro (@Cruzeiro) April 14, 2026

Artur Jorge ganhou destaque no cenário do futebol brasileiro em 2024, ao fazer história no Botafogo. Sob o comando do português, o time conquistou a Libertadores e o Brasileirão daquele ano.

Em 2025, porém, ele se transferiu para o Al-Rayyan, do Catar. Já no dia 22 de março deste ano, ele foi anunciado como novo técnico do Cruzeiro, com contrato válido até o fim de 2027.

O português comandou o time mineiro em quatro partidas: triunfo sobre o Vitória por 3 a 0; derrota para o São Paulo por 4 a 1; vitória sobre o Barcelona (EQU) por 1 a 0; e vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

