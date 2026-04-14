Samuele Inácio, ítalo-brasileiro de 18 anos do Borussia Dortmund, da Alemanha - Reprodução/Instagram

Samuele Inácio, ítalo-brasileiro de 18 anos do Borussia Dortmund, da AlemanhaReprodução/Instagram

Publicado 14/04/2026 21:17

Rio - Em clima de Copa do Mundo, muitas seleções têm feito o movimento de entrar em contato com jogadores de dupla nacionalidade para propor a naturalização. Atenta às tendências, a CBF monitora duas joias de grandes clubes europeus, que têm um de seus pais brasileiros, mas nasceram em outros países. E as promessas podem ser peças importantes para uma posição carente na Seleção: a camisa 10.

Quem é Bryan Bugarín?

O primeiro nome, segundo o jornal espanhol "AS" é o de Bryan Bugarín, meia-atacante de 17 anos do Real Madrid. O jovem talento veste a 10 no sub-17 da equipe merengue e já defendeu a seleção espanhola sub-15 e sub-17. Mas como ainda não defendeu a Espanha principal, Bugarín, que é filho de mãe brasileira, poderia ser motivado pelas questões familiares a jogar pelo Brasil.

A joia assinou seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid em janeiro e, recentemente, teve seu vínculo renovado com multa rescisória de 75 milhões de euros (R$ 443 milhões), para protegê-lo dos interesses de PSG, Borussia Dortmund e Liverpool.

Bugarín sofreu com lesões neste início de ano, mas, segundo fontes próximas ao atleta, consultadas pelo portal espanhol, o meia "já está 100%" e os problemas físicos não preocupam. Porém, com as contusões, o hispano-brasileiro ficou de fora das últimas convocações da seleção espanhola sub-17, o que abre brecha para uma investida da CBF.

Conheça Samuele Inácio

O segundo nome que interessa à Seleção é o do ítalo-brasileiro Samuele Inácio, de 18 anos recém completados. Filho do ex-jogador Piá, brasileiro com passagem pela Napoli, a promessa do Borussia Dortmund, da Alemanha, ocupa uma posição um pouco mais avançada, normalmente atuando como um falso-nove ou atacante, mas também pode jogar como um meia-armador.

Inácio foi camisa 10 e um dos destaques do Mundial sub-17, realizado em novembro do ano passado, no qual os italianos foram semifinalistas e venceram o Brasil nos pênaltis na disputa de 3º lugar. Além disso, o jovem já estreou pelo profissional do Borussia, foi tratado como "um jogador fantástico" por seu treinador e desperta o interesse de Barcelona e PSG.

Porém, a missão de contar com o jogador não será fácil para a CBF, pois a imprensa italiana já o trata como aposta para salvar a Itália, que amarga a terceira Copa do Mundo seguida sem sua participação. Segundo o jornalista Giancarlo Di Marzio, ele tem interesse em defender a Azzurra. Novamente, o que pode ajudar o Brasil é a nacionalidade do pai de Samuele Inácio, que nasceu em Ibitinga-SP e fez carreira na Itália.