Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 14/04/2026 17:11

Rio - A CBF fechou com a Amazon, que chega para ser patrocinadora das seleções brasileiras de futebol masculina, feminina e de base. O acordo, anunciado nesta terça-feira (14), é válido por dois anos.

O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a novidade: "Estamos muito satisfeitos com essa parceria, que certamente elevará a experiência dos fãs dentro e fora de campo".

Com o acordo, a parceria estará ativa durante a Copa do Mundo masculina de 2026 e também na Copa do Mundo feminina de 2027, que acontecerá no Brasil.

"Estar ao lado das seleções brasileiras significa fazer parte de algo que vai além do esporte – é sobre conexão, emoção e experiências que unem as pessoas. Os brasileiros têm uma relação única com o futebol", disse a presidente da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtman.