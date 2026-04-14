Lula se reuniu com Ancelotti e os presidentes da Fifa e da CBF em 26 de janeiro - Divulgação / Ricardo Stuckert / Presidência da República

Lula se reuniu com Ancelotti e os presidentes da Fifa e da CBF em 26 de janeiro Divulgação / Ricardo Stuckert / Presidência da República

Publicado 14/04/2026 15:28

O presidente Lula entrou na polêmica sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Ele revelou, em entrevista ao site Brasil 247, uma conversa que teve com Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, sobre o camisa 10 do Santos e deu sua opinião.



"Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti. E aí Ancelotti perguntou para mim, 'você acha que o Neymar deve ser convocado?' Eu falei ‘olha, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'", contou o presidente.



A conversa aconteceu em 26 de janeiro, quando Ancelotti se encontrou com Lula em Brasília, em evento sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027. Naquela época, Neymar ainda não havia estreado na temporada.



Desde então, o italiano convocou a seleção para os amistosos de março, contra França e Croácia. E o jogador do Santos ficou fora por causa da dificuldade para ter uma sequência de partidas e também por não apresentar bom futebol.

E Lula reforçou que a convocação não pode ser apenas pelo que Neymar fez no passado. Inclusive, deu uma dica para o camisa 10 buscar dois craques para se inspirar.



"É preciso saber se ele quer. Se ele quiser, ele tem que ser profissional. Ele é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome. Ele tem que ir pelo futebol. Ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, no Messi, e ele vai para a seleção", afirmou o presidente.



Quando é a convocação para a Copa do Mundo



Com a convocação para a Copa do Mundo marcada para 18 de maio, Neymar tem 10 partidas pelo Santos para convencer Ancelotti de que pode retornar à seleção brasileira.