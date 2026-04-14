Lula se reuniu com Ancelotti e os presidentes da Fifa e da CBF em 26 de janeiro Divulgação / Ricardo Stuckert / Presidência da República
Lula revela conversa com Ancelotti sobre convocação de Neymar
Presidente dá sugestão para camisa 10 conseguir ir à Copa do Mundo
Quando é a convocação para a Copa do Mundo
Lula revela conversa com Ancelotti sobre convocação de Neymar
Presidente dá sugestão para camisa 10 conseguir ir à Copa do Mundo
Richarlison relata depressão após a Copa do Mundo de 2022: 'Poço sem fundo'
Atacante do Tottenham revelou que 'pensou em jogar o carro contra a parede'
Flamengo avalia internamente que Palmeiras 'vestiu a carapuça' em postagem provocativa
Clube paulista fez publicação atacando declaração de dirigente rubro-negro
Arthur Cabral vive boa fase e ganha moral com Franclim Carvalho no Botafogo
Centroavante marcou em três dos últimos quatro jogos
Botafogo divulga relacionados para encarar o Racing, pela Sul-Americana
Jogo será nesta quarta-feira (15), na Argentina, às 19h (de Brasília)
Administradora coloca SAF do Botafogo à venda em anúncio de jornal
John Textor se manifestou sobre o caso e disse que se trata de um procedimento 'protocolar'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.